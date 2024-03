Aquesta dieta basada en el dejuni fa rejovenir, ho diu la ciència

El dejuni com a mètode per a millorar la salut i perdre pes no és nou. De fet, s'ha practicat durant segles per diferents cultures i religions. No obstant això, en els últims anys, la ciència ha començat a desentranyar els mecanismes pels quals el dejuni pot tenir efectes tan beneficiosos en el cos, alguns més enllà de la pèrdua de pes i la salut.

Els cicles d'una dieta que imita el dejuni poden reduir els signes d'envelliment del sistema immunitari, així com la resistència a la insulina i el greix hepàtic en humans, la qual cosa es tradueix en una edat biològica més baixa, segons un nou estudi dirigit per la Facultat de Gerontologia Leonard Davis de la Universitat de Sud de Califòrnia (USC), als Estats Units.

L'estudi, publicat en la revista 'Nature Communications', se suma al conjunt de proves que recolzen els efectes beneficiosos de la dieta que imita el dejuni (FMD, per les seves sigles en anglès). Es tracta d'una dieta de cinc dies rica en greixos insaturats i baixa en calories, proteïnes i hidrats de carboni. Està dissenyada per a imitar els efectes d'un dejuni de només aigua, al mateix temps que proporciona els nutrients necessaris i facilita que les persones completin el dejuni.

"Es tracta del primer estudi que demostra que una intervenció basada en aliments que no requereix canvis crònics en la dieta ni en l'estil de vida pot rejovenir biològicament a les persones, basant-se tant en els canvis en els factors de risc d'envelliment i malaltia com en un mètode validat desenvolupat pel grup de Levine per a avaluar l'edat biològica", explica el professor de l'Escola Leonard Davis de la USC Valter Longo, autor de la dieta.

Recerques anteriors dirigides per Longo han indicat que els cicles breus i periòdics de febre aftosa s'associen a una sèrie d'efectes beneficiosos: poden promoure la regeneració de cèl·lules mare, disminuir els efectes secundaris de la quimioteràpia i reduir els signes de demència en ratolins. A més, els cicles de FMD poden reduir els factors de risc de càncer, diabetis, cardiopaties i altres malalties relacionades amb l'edat en humans.

El laboratori Longo també havia demostrat anteriorment que un o dos cicles de la FMD durant cinc dies al mes augmentaven la durada de la salut i l'esperança de vida de ratolins amb una dieta normal o occidental, però fins ara es desconeixien els efectes d'aquesta dieta sobre l'envelliment i l'edat biològica, el greix hepàtic i l'envelliment del sistema immunitari en humans.

L'estudi va analitzar els efectes de la dieta en dues poblacions d'assaig clínic, cadascuna amb homes i dones d'entre 18 i 70 anys. Els pacients assignats aleatòriament a la dieta que imita el dejuni es van sotmetre a 3 o 4 cicles mensuals, seguint la FMD durant 5 dies, i després van seguir una dieta normal durant 25 dies.

La FMD es compon de sopes vegetals, barretes energètiques, begudes energètiques, aperitius de patates fregides i te en porcions durant 5 dies, així com d'un suplement que proporciona alts nivells de minerals, vitamines i àcids grassos essencials. Als pacients dels grups de control se'ls va indicar que seguissin una dieta normal o mediterrània.