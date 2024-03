El sabó de moda: coneix els 5 usos que li pots donar

Trobar un sabó que tingui diversos usos pot ser complicat o, si més no, que sigui efectiu, polivalent i sostenible amb el medi ambient no és una tasca fàcil. Tot i això, avui us portem el sabó de moda i no és per menys, ja que, els tres requisits que demanem els assoleix. Vols conèixer quin sabó és i quins usos té?

El sabó de moda

El sabó potàssic, també conegut com a sabó Beltrán o sabó suau és un tipus de sabó com el de la marca Lagarto. Tots els coneixeu, oi? O almenys els que som una mica més grans de segur. Doncs aquest tipus de sabó és un dels de tota la vida, efectiu i "innocent" amb el medi ambient.

Està compost per olis vegetals d'origen natural. A més, tampoc té colorants ni perfums. Així doncs, és molt efectiu per netejar diverses parts de la casa i a més, és molt difícil que et faci una reacció al·lèrgica a la pell, ja que com que no té certs químics, la seva composició és més neutra.

Els 5 usos del sabó Beltrán

Pots aconseguir que el teu terra brilli És molt efectiu per netejar la campana i el forn de la cuina i, elimina el greix incrustat i les parts negres del cul de les paelles i olles Pots eliminar les taques de la roba en un tres i no res Pots netejar les esponges de maquillatge i discos de cotó reutilitzables Et pot servir com a insecticida

Com netejo els meus estris de maquillatge amb el sabó de moda

Col·loca els utensilis com les esponges i discos sota l'aixeta i frega'ls amb el sabó. No has de posar el sabó directament en els utensilis. Posa una mica de sabó a la teva mà i frega'ls. Ara, toca esbandir. Els teus utensilis de maquillatge quedaran com nous!

Com netejo les olles i paelles

Agafa una mica de sabó Beltrán, posa'l en el cul dels estris de cuina i frega amb un fregall; els resultats et sorprendran!

Coneix el sabó multiús natural / freepik

Sabó Beltrán: l'insecticida ideal

Dilueix un parell de cullerades d'aquest sabó en aigua calenta. Quan es creï una barreja bastant líquida, utilitza un polvoritzador. Ruixa les plantes amb aquesta barreja i els mosquits desapareixeran.

Els beneficis d'utilitzar el sabó Beltrán en la roba