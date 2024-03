Apareixen cinc lones amb el lema “Res canvia si res canvia” a Girona

La ciutat de Girona es va llevar ahir, dilluns, amb la presència de cinc grans lones repartides arreu del municipi. Totes elles compten amb el lema “Res canvia si res canvia”, la mateixa frase que també apareix a un gran nombre de cartells penjats a diferents indrets de la ciutat.

Les lones van aparèixer a la llera del riu Onyar, al parc de la Devesa i a les façanes del pavelló de Fontajau, del pavelló de Santa Eugènia i de la Fira de Girona. Són de grans dimensions, amb el fons verd, i l’únic element és el missatge “Res canvia si res canvia”. No hi apareix cap logotip, cap imatge ni cap tret que doni més pistes sobre el contingut i l’objectiu d’aquesta acció.

Una de les misterioses lones a la façana del pavelló de Santa Eugènia. / DdG

A més, centenars de comerços tenen penjats als seus aparadors un cartell, de dimensions més petites, però amb el mateix format i el text “Res canvia si res canvia”. La informació és difusa, ja que els propietaris dels negocis i dels establiments no saben el context, el missatge i l’autoria d’aquests cartells.

De fet, es desconeixen els responsables d’aquesta acció però també els motius. Cap empresa, associació, entitat o ciutadà ha reconegut qualsevol relació amb els fets, però no es descarta que hi hagi algun anunci durant els pròxims dies o setmanes per explicar aquesta misteriosa acció.

Els rumors i les especulacions han començat a sorgir entre la ciutadania gironina al voltant d’aquest missatge i s’han creat algunes teories, però cap d’elles amb un fonament consistent.

La Devesa és un dels altres punts on és visible aquest misteriós missatge. / DdG

Les principals empreses i agrupacions d’àmbit social, cultural, esportiu o polític de la ciutat també s’han desmarcat de la presència d’aquestes lones i del missatge “Res canvia si res canvia”. De fet, aquest lema no apareix ni es relaciona amb cap entitat, institució o associació ciutadana i cap d’elles se l’ha apropiat recentment.

Alguns veïns de la ciutat creuen que es tracta d’una campanya publicitària d’una gran empresa o per anunciar la gravació d’una pel·lícula o sèrie a la ciutat. De fet, cal recordar que Girona ha estat l’escenari de diverses peces audiovisuals, com la popular i exitosa sèrie Joc de Trons, entre d’altres.

També s’han penjat centenars de cartells a comerços de la ciutat, amb el mateix format i missatge

Les lones s’han convertit en una espècie d’atractiu turístic per als gironins però també per als vinguts de fora. A més, és un joc per als més curiosos. La gent intenta entendre quin és el missatge amagat a sota del “Res canvia si res canvia” i busca pistes al voltant de la mateixa lona, als cartells o al lema. De moment, però, sense èxit.

Tot apunta que, independentment dels responsables, el contingut i els motius de les lones i cartells amb “Res canvia si res canvia”, en els pròxims dies o setmanes hi haurà més accions o l’explicació d’aquestes.