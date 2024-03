El massatge facial que et traurà anys de sobre

Si vols començar a cuidar la bellesa del teu rostre, pots fer-ho amb un petit massatge diari. No fa falta que et gastis molts diners amb cremes o tractaments estètics. Només necessites 10 minuts al dia per tu. Igual que ens va molt bé fer-nos massatges al cos per la retenció de líquids, l'estrès, l'aspecte de la pell, etc. també ens va molt bé fer-ho a la cara per aconseguir rejovenir el nostre rostre. Vols saber com fer-ho? T'ho expliquem!

Ana Mancebo, esteticista gallega, ens recomana fer un massatge facial de 10 minuts per mantenir el nostre cutis impecable. La gallega acaba de rebre el Premi al Millor Tractament d'Estètica a Cabina d'Espanya, gràcies a la reinvenció del tradicional drenatge limfàtic amb moviments de massatge modelador.

Mancebo té el seu saló de bellesa a Negreira, un petit poble de Corunya amb menys de 7.000 habitants.

El massatge facial

La fórmula es basa en una tècnica 100% manual en què es treballa el rostre des de l'escot per seguir pel coll cap a la mandíbula, els zigomàtics- els ossos que donen forma i estructura a la cara i s'uneixen amb la mandíbula i els ossos propers a les orelles, el front i el crani-, l'orbicular dels ulls i el front.

"El propòsit d'aquest massatge és desfer-nos de les deixalles produïdes pel cos, per millorar-lo per dins i per fora", explica Mancebo abans d'explicar com treure el millor partit a la nostra rutina de cura facial durant la nit.

El primer és començar per l'escot, anem passant al coll, pugem cap a la mandíbula i ascendim pels zigomàtics, passem per l'orbicular dels ulls i acabem al capdavant.

Dedica't 10 minuts al dia i cuida el teu rostre / freepik

Relaxar la musculatura

Al principi, els massatges són des del centre cap a l'exterior de forma superficial i a mesura que anem avançant, ho farem de manera més profunda per relaxar la musculatura.

Tot comença amb la neteja de l'escot, el coll i el cutis, que es farà amb un netejador de forma suau i ascendent i sempre de dins cap a fora. D'aquesta manera, s'eliminen toxines i es va activant la circulació de la sang.

Si parlem de productes que han de penetrar com, per exemple, els sèrums o les cremes, també es fa de dins cap a fora. En aquest cas ja es pot fer de manera una mica més intensa però sense provocar fricció.

Després tenim zones del rostre com el frontal i l'auricular de les parpelles, els zigomàtics o masseters, que ja requereixen treballar-los d'una forma específica.

El massatge dels zigomàtics, des del llavi a la templa, es realitza amb pastaments i estiraments.

L'orbicular dels ulls, sempre en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Els masseters, els músculs que es troben a la part lateral de la cara, just per davant de l'oïda, es fan massatges amb els dits rectes des de la mandíbula pel lateral de la cara en un moviment ascendent.

El frontal va des de les celles fins al cuir cabellut, també amb els dits plans i un petit toc de tensió.

L'orbicular de la boca es fa amb plecs dels dits polze i cor fent massatges i estirant la pell cap a fora.