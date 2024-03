Saps que el llorer és molt efectiu per cuidar el jardí?

El llorer i les seves propietats. De segur que heu sentit un munt de recomanacions sobre aquest arbre i les seves fulles. Els trucs i els consells tant per casa com per la salut i la bellesa són infinits. Així doncs, avui us portem un remei diferent, però molt interessant. Si vols aconseguir que el teu jardí es mantingui sa, aplicar el llorer sobre ell pot ser molt efectiu; t'expliquem com fer-ho!

El llorer

Les seves fulles es poden emprar per aromatitzar nombrosos plats a la cuina, però també com a remei medicinal o eina per a la neteja de la llar. Aquest útil vegetal ve de la Mediterrània: és una planta perenne de fulles brillants i ovalades que desprenen una olor molt característica. És senzill obtenir un manat si no es té un arbre a mà, al supermercat es poden trobar bosses de 10 grams des de tan sols 90 cèntims.

Entre les propietats que conté aquesta planta hi ha els seus beneficiosos efectes digestius. Entre altres funcions, permet obrir la gana, facilita el trànsit i evita els còlics. També és antireumàtic i antiinflamatori. No hi ha excusa per no utilitzar-lo, es pot aplicar de formes variades: com un ingredient més en l'elaboració de menjars, com a infusió o, fins i tot, com a oli.

Les fulles de llorer poden ser el remei pel teu jardí / freepik

A més, també es pot aplicar sobre la pell per millorar-ne l'aspecte i mantenir-la més saludable. Funciona com un sèrum natural, en aplicar-lo amb aigua funciona com un tractament antiedat i reductor de l'acne. L'únic que hauràs de fer serà agafar unes quantes fulles, rentar-les bé i tallar-les a trossos petits. Bulliu-les en una olla amb una mica d'aigua i, a continuació, deixeu reposar la infusió durant uns minuts. Quan la barreja es refredi una mica, amb ajuda d'un cotó, es pot aplicar sobre la pell. Deu minuts després, només quedarà esbandir i contemplar-ne els efectes.

La cura del jardí

Més enllà de les propietats per al cos, el llorer també pot ser de gran ajuda en la cura del jardí. És un potent i barat insecticida i un fantàstic repel·lent de plagues.

Per aplicar-lo en cultius, només cal fer-se amb 200 grams d'aquesta planta i una galleda. Un cop obtingut el material, trosseja les fulles en petits trossos i col·loca-les al cub. A continuació, aboca-hi dos litres d'aigua bullent i tapa'l. Quan ja estigui fred barreja-ho amb fins a vuit litres d'aigua a temperatura ambient i deixa reposar 48 hores on no toqui el sol. Per acabar, cola el líquid obtingut i gaudeix dels seus usos com a insecticida al jardí. Repel·lirà pugons, mosquits, mosques, formigues i corcs, i atraurà marietes i altres depredadors naturals de plagues.