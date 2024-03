El truc viral per no llançar mai més el paper d'alumini

El paper d'alumini és un imprescindible en les nostres vides. Aquest producte ens serveix tant per cuinar, com per embolicar l'entrepà, com per espantar els ocells de la finestra o, fins i tot, per fer-nos metxes. Però, quan ens toca tallar-lo, com ho fem? Et presentem la millor manera de desenrotllar-lo i que no et quedi fet un nyap.

La seva versatilitat i propietats són innegables. El paper de plata et pot treure de moltes dificultats de manera senzilla i econòmica. Tot i això, té un inconvenient molt molest. Es tracta de la dificultat per tallar-lo de forma recta. És molt probable que hàgiu experimentat aquesta sensació de frustració i ràbia a l'hora de partir un tros d'aquest material. Per més paciència i afany que li posis no hi ha manera d'equilibrar les nombroses capes que, misteriosament, s'han anat generant al rotlle de paper de plata. L'embolic és tan gran que, al final, no només perds el teu temps, sinó que a més acabes desaprofitant part del paper o agreujant encara més l'embolic. Fins i tot, pot ser que t'hagi fet perdre tota la paciència i el teu cabreig sigui tan gran que no hagis tingut més remei que llençar el rotllo sencer a les escombraries.

No malbaratis més paper

Per sort, hi ha un senzill truc que et permetrà embolicar el teu entrepà molt fàcilment i sense angoixes ni frustracions. La solució, com és habitual en els temps que corren, ve de la mà de les xarxes socials. La usuària de TikTok @mamauniversitaria2.0, coneguda pels seus diversos consells de cuina, ha compartit amb els seus més de 35.000 seguidors la manera correcta de desenrotllar el paper de plata i poder tornar a utilitzar-lo sencer.

És un truc senzill i molt ràpid. Només hauràs de tallar un tros d'aquest paper enroscat, arrugar-lo i donar-li forma de bola. Després, amb aquesta bola que has creat, rasca tota la superfície del rotllo que s'ha quedat enrotllada, com si fos un paper de vidre. Els trossos aniran caient i arribarà un moment en què totes les capes es quedaran uniformes tornant, per tant, al seu estat original perquè puguis emprar làmines senceres de paper. Això sí, quan acabis hauràs de netejar la superfície on hagis rascat, ja que en fregar aniran caient restes de les capes de paper que s'han anat igualant.