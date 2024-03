Posar un raig de vodka a la roba: la raó per la qual cada vegada més gent ho fa

L’olor d’humitat de la nostra bugada és un dels problemes que més ens tortura en aquesta època de l’any, ¿i com ens en deslliurem? Posem rentadora rere rentadora, però amb això no n’hi ha prou per evitar que l’aigua s’evapori i la nostra roba faci pudor.

Si t’ha passat, segur que has intentat solucionar-lo rentant-les de nou, però ¿per què duplicar el consum d’energia, el detergent i la càrrega d’aigua, quan pots solucionar-ho amb uns senzills moviments? Esbrinem quins mètodes podem utilitzar per deslliurar-nos d’aquest drama. Podem resoldre aquest problema amb desodorants «faci-ho vostè mateix» que són molt eficaços per a aquest fi. Només contenen ingredients naturals, barats i fàcils de trobar. Hi ha solucions que pots utilitzar per desodoritzar la roba que olora a humitat.

El vinagre, per exemple, és un gran aliat. No només a la cuina, sinó també en les tasques domèstiques. Malgrat la seva aroma una mica acre, és capaç d’evaporar les pudors sense deixar rastre.

Podem utilitzar aquest truc a base de:

100 ml de vinagre de vi

1 culleradeta de bicarbonat de sodi

500 ml d’aigua destil·lada

4 cullerades de vodka

20 gotes d’oli essencial

Arma’t amb un embut i aboca tots els ingredients en un recipient polvoritzador net, després tanca’l amb un tap i agita’l enèrgicament. Al final, ruixa la barreja que has creat sobre la teva bugada enrotllada.

El bicarbonat de sodi també pot ser un aliat perfecte: 2 cullerades soperes, 500 ml d’aigua destil·lada i 25 gotes d’oli essencial. Segueix el mateix procediment suggerit anteriorment.

Paper higiènic a l’armari de la roba: així es protegeix la roba

A l’hivern i a principis de primavera, no és estrany que es formi condensació als vidres de les finestres, un fenomen bastant molest perquè podria causar danys a la llar. De fet, la humitat és un enemic acèrrim dels mobles i les parets interiors, i podria convertir-se ràpidament en floridura. També és possible que s’espatlli l’interior de calaixos i armaris, posant en perill el nostre guarda-roba.

No es tracta només de pudors, perquè les espores podrien causar-nos problemes de salut, per la qual cosa és imprescindible evitar-les amb unes senzilles mesures. Si és necessari ventilar les estances de l’interior de la llar, hem de fer el mateix amb calaixos i armaris, ja que així ajudarem que la humitat s’evapori. També és important no amuntegar la roba i els jerseis, sinó deixar sempre una mica d’espai entremig, perquè l’aire circuli millor. Si volem guardar roba, jerseis, llençols, tovalloles i cortines de la millor manera possible, cal assegurar-se que els teixits estiguin completament secs perquè no es deteriorin en poc temps. Pot ser una bona idea col·locar els mobles a certa distància de les parets, garantint així una millor ventilació. A més de deshumidificar correctament les habitacions, i l’armari, amb aparells específics, podem recórrer a alguns trucs de l’àvia i a diversos remeis de bricolatge.

Molts, per exemple, aprofiten les propietats antifloridura de l’arròs i la sal, ingredients perfectes per absorbir l’excés d’humitat. N’hi ha prou amb omplir pots de vidre o bosses de gasa i guardar-los en el fons dels calaixos o a l’interior de les portes. De la mateixa manera, podem utilitzar bossetes de gel de sílice, argila verda, càmfora, boles de naftalina i, fins i tot, un simple guix de pissarra. N’hi ha prou amb lligar-los i penjar-los a prop de la roba, amb compte de no tacar els teixits. Els marros de cafè també tindrien poder deshumidificador, i a més deixar-los en un bol difon una olor agradable i plaent.

Però encara més econòmic i absolutament pràctic és col·locar un objecte impensable al costat de la roba. Si ens preguntem per què hem de col·locar un rotllo de paper higiènic a l’armari, la resposta ens sorprendrà. El rotllo serveix precisament per preservar les tovalloles i la roba de la humitat, i a més és un objecte fàcil de col·locar entre els armaris. També podem comprar la varietat perfumada per donar una olor agradable de l’armari. Podem mantenir-los en contacte amb els teixits, són totalment naturals i absorbeixen perfectament la humitat, a més mai faltaran a la llar. Una vegada que se t’acaben els rotllos, ¿què podem fer amb tot aquest cartró que sobra? Pensar a tirar-lo és una bogeria, perquè a més de ser útils per encendre la xemeneia, serveixen per a una altra cosa. Substitueixen els clàssics rul·los i són ideals per crear ones i volum als cabells. Serveixen per ordenar cables diversos escampats pels calaixos, arxivar documents, guardar llàpissos i retoladors i embellir amb decoupage o paper maixé.