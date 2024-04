Truc infal·lible: posa això al vàter i elimina les males olors

Tots utilitzem esprais o productes de neteja especials per la mala olor en el vàter, ja que és una estança que ha de fer bona olor perquè és molt concorreguda dins la llar, depenent del nombre de persones que hi convisquin o de les visites que tinguem.

Els productes que normalment utilitzem per perfumar el vàter els adquirim en el supermercat, però, i si aconseguissis que el teu vàter fes bona olor sense productes químics i de forma econòmica i duradora?

Moltes vegades aquestes males olors poden provindre de les canonades i produir una olor realment desagradable que pot concórrer per totes les estances de la nostra llar. La humitat també pot crear filtracions a la paret on es trobi una canonada trencada i això pot provocar una olor permanent fins que es revisi i es canviï la canonada.

Causes que poden produir mala olor:

- Les canonades trencades

- Problemes d'obstrucció per restes de cabells...

Com solucionar-ho:

- Desembossar les canonades

- Barrejar bicarbonat de sodi, vinagre i aigua molt calenta i tirar-la a les canonades, per tal de desembussar-les. D'aquesta manera les desembussarem i eliminarem la mala olor. Després de tirar aquesta barreja ens hem d'esperar 8 hores per tornar a fer servir aquella pica... I a les 8 hores hem de tirar-hi aigua bullida per tal de netejar-ho del tot.

- Tirar suc de llimona amb aigua bullida a les canonades, així netegem i evitem o eliminem la possible floridura que hi hagi o s'hi pugui formar

- Per eliminar la mala olor, hem d'agafar un vas petit de llevat de cervesa amb una mica d'aigua tíbia i deixar-ho reposar a les canonades durant tota una nit, després tirant aigua o estirant la cadena, ja en tindrem prou.

- Posar sal al vàter o a les canonades és una bona solució per desembussar i evitar males olors.

La solució del cotó al vàter

Aquesta solució també la podem fer servir per a altres espais de la casa on hi hagi canonades o desguassos que portin males olors o que hagin quedat embussats.

Primer de tot, hem d'agafar una boleta de cotó i xopar-la d'oli essencial d'espígol i posar-la a l'orifici de la canonada o forat del vàter. L'hem de deixar reposar unes hores o tota la nit i al cap d'unes hores, tot i estirar la cadena, ja no farà mala olor perquè l'haurem neutralitzat i estarem evitant utilitzar productes químics nocius per a la salut.