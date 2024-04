CAUSSE CLINIC Experts en Audiologia i Microcirurgia Otològica

La hipoacúsia o disminució de la capacitat auditiva de les persones és causa freqüent de consulta mèdica. Si bé pot ser conseqüència de traumatismes en l’orella, infeccions, tumors, malalties congènites, vasculars o degeneratives, entre altres, últimament hem detectat un augment de casos associats a l’increment de l’esperança de vida (l’edat s’associa de manera inexorable a la sordesa), i d’altra banda, a la contaminació acústica (ciutats sorolloses, discoteques, sales de cinema, lpods, MP3, etcètera) que fa que cada dia hi hagi més joves afectats d’aquest problema.

Es recomana realitzar un estudi audiològic a aquelles persones que treballin en ambients sorollosos, que tinguin vibracions en l’orella, infeccions o supuracions o que els costi mantenir converses telefòniques, amb la finalitat de poder realitzar el diagnòstic de manera precoç i d’optimitzar els resultats terapèutics.

En relació als nens, és important realitzar controls pediàtrics en la consulta de l’otorrinolaringòleg quan pateixen problemes de retard en el llenguatge, supuracions d’orella, etcètera. La microcirurgia ontològica i de l’audició permet resoldre la immensa majoria dels problemes d’oïda de pacients, tant infantils com adults. El servei d’otorrinolaringologia Causse Clínic Beziers s’ha consolidat com a referent internacional en la patologia de l’oïda I l’audició i de la mà del Dr. Ivan Domènech vol ser referent a la ciutat de Girona. A la Causse Clínic de Girona posem a disposició dels pacients una Unitat d’Otologia especialitzada en la cirurgia del colesteatoma, reconstrucció de perforacions timpàniques, de l’otoesclerosi, etc…

Alhora Causse Clínic, mitjançant un conveni del servei d’Otorrinolaringologia I World Tech Balance SL disposa del Primer Centre de l’Equilibri de Girona. Unitat del Vertigen i de l’equilibri especialitzada en diagnòstic i tractament del Vertigen implementant la novedosa reeducació de l’equilibri amb Ulleres de Realitat Augmentada.

Per solucionar els problemes d’audició existeixen gran quantitat d’audiòfons digitals molt petits i que són pràcticament imperceptibles que suposen una gran ajuda als pacients. El servei d’otorrinolaringologia posa a la disposició del malalt la possibilitat de fer proves i adaptacions d’audiòfons. En cas de no ser resolutius, novament la cirurgia seria una opció.

A Causse Clínic realitzem tractaments quirúrgics que permeten solucionar diferents tipus de sordesa, com la col·locació d’una pròtesi substitutiva de la cadena d’ossets de l’orella; cirurgies reconstructores mitjançant la col·locació d’implants auditius, que permeten millorar la capacitat auditiva de malalts amb grans limitacions; dispositius implantables osteointegrats BA­HA, que utilitzen el crani per transmetre l’estímul sonar, o bé implants coclears que permeten donar audició a persones amb sordesa profunda.

Totes aquestes alternatives han marcat un abans i un després en la problemàtica auditiva i en la cirurgia de l’audició, per exemple, els implants coclears en edats pediàtriques han permès que nens amb un grau profund de sordesa es desenvolupin de manera absolutament normal. Tanmateix, persones d’edat mitjana-gran que per causes determinades han desenvolupat una sordesa total, avui en dia tenen solució al seu problema.

Així doncs, davant de qualsevol problema relacionat amb la sordesa, al nostre centre disposem de l’última tecnologia per establir el diagnòstic i tractament més adequats en cada cas.

Cartera de Serveis AMIQ-CAUSSE CLINIC