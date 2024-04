Consells per a una bona salut auditiva

Una bona salut auditiva és fonamental per evitar formar part del 35% de persones de més de 60 anys que es calcula que tenen una pèrdua d’audició a Espanya. Els símptomes no solen arribar de cop sinó que sovint fins i tot la persona no els percep. Per aquest motiu, una vegada més un consell que es fa extensible a altres patologies: cal sotmetre’s a revisions anuals per tenir cura de la nostra salut i evitar-nos així problemes que potser després no tenen una bona solució.

Evidentment, l’edat passa factura entre les persones i l’audició és un dels principals problemes entre la gent gran. La pèrdua d’audició es va fent progressiva i, per tant, hem d’intentar prendre mesures i corregir determinades actituds per intentar que de grans no patim una pèrdua irreversible. La voràgine en la qual vivim no hi ajuda gens. L’ús d’auriculars o l’exposició llarga a determinats aparells tampoc hi contribueixen. Cal evitar el volum de sorolls i allunyar-nos d’ambients molt sorollosos provocats, per exemple, pel trànsit. L’ús i conducció de l’anomenada maquinària pesant també és un factor que pot alterar la nostra audició.

Si prenem algunes precaucions també és possible esquivar el problema. Podem seguir alguns consells com ara seguir pautes de salut com per exemple no fumar ni tampoc ser un fumador passiu, ja que el fum dels altres també ens pot afectar.

Compte amb els antibiòtics

Si prenem algun medicament també hem de tenir en compte que l’ús d’antibiòtics i diürètics tenen una acció sobre les cèl·lules de l’oïda i això, a la llarga, ens pot comportar alteracions. Per això, com sempre es recomana, sempre s’ha de consultar a un metge abans de prendre qualsevol medicament. Sovint se’ns diu que una bona salut global comença per portar una dieta alimentària saludable. La pressió arterial, coneguda com la malaltia silenciosa perquè aparentment no dona símptomes destacats, juntament amb l’alteració de la glàndula tiroide o la diabetis poden afectar de manera molt important a l’hora de perdre capacitat auditiva. Una dieta saludable va lligada a l’exercici físic i practicar esport, sempre adequat a la condició física i edat de cada persona. Les nostres defenses es veuran reforçades amb la pràctica esportiva. La natació és un bon esport, però compte amb l’oïda. Per això és aconsellable l’ús de taps protectors. Les persones més propenses a patir sordera són la gent gran, persones que tenen antecedents a la família, persones amb exposició freqüent i prolongada als sorolls intensos al llarg de la seva vida i també els fumadors.