Guanyar el pols al tabac

Superar l’addicció al tabac no és gens fàcil. El tabaquisme està relacionat amb múltiples malalties i, per aquest motiu, des dels diferents estaments es posa cada vegada més èmfasi per intentar reduir el seu consum entre la població. Especialment, s’insisteix en la població jove. Els estudis indiquen que la joventut fuma cada vegada més aviat i això es tradueix en un problema de salut.

Les dades sobre la problemàtica de fumar i els seus perills parlen per si soles. «No ens podem permetre perdre 140 persones al dia per l’epidèmia del tabaquisme, fet que suposa una mort cada deu minuts i 50.000 a l’any». Així de contundent es va expressar fa uns dies la ministra de Sanitat, Mónica García, durant la presentació del Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027 a societats científiques, entitats de salut pública i col·lectius juvenils. García va recordar que fa quinze anys Espanya va ser «pionera» en la legislació contra el tabac i va dir que ara es pretén avançar en aquesta línia.

Xifres disparades en joves

El Ministeri de Sanitat afirma que actualment un 25% dels nens de 12 anys han «vapejat» -és a dir, han utilitzat cigarretes electròniques-, xifra que en adolescents més grans puja fins al 50%.

«Les noves formes del tabac són una porta d’entrada al tabaquisme i cal actualitzar la legislació per millorar la protecció de la salut», va assenyalar la ministra en relació a les cigarretes electròniques.

El Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme té com a objectiu que els joves no comencin a fumar, que augmenti el número d’exfumadors adults i que hi hagi més espais lliures de fum per prevenir el que el Ministeri anomena «fum de segona generació».

Fumadors gironins

A les comarques gironines molts centres de salut ofereixen programes i actuacions perquè la població deixi de fumar i abandoni el tabaquisme. El bon sistema sanitari gironí garanteix també que deixar de fumar és possible. L’any passat, més de 3.000 gironins van iniciar un tractament per deixar de fumar. Segons les dades facilitades en el seu moment per Salut, el 23% de gironins de més de 15 anys fuma diàriament o ocasionalment. La dada se situa un punt per sota de la mitjana catalana. Seguidament, el 6,8% de la població de més de 15 anys està exposada al fum a casa, dada similar al global de Catalunya. Finalment, el 8,6% de nens de 0 a 14 anys està exposat al fum a casa, un 0,7% més que la mitjana catalana. El tabaquisme és el principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries; s’estima que cada any moren a Catalunya gairebé 10.000 persones per malalties ocasionades pel consum de tabac o l’exposició al fum ambiental

Els tractaments per deixar de fumar es poden fer amb tractament mèdic. El Sistema Nacional de Salut va incorporar l’any passat un tractament farmacològic: la citisina, comercialitzat com a Todacitan, i que ajuda a deixar el tabac en 25 dies. La demanda per deixar de fumar va créixer i fins i tot algunes farmàcies gironines van haver d’obrir llistes d’espera donada l’elevada demanda per comprar el medicament.