La ressonància magnètica multiparamètrica és clau en el diagnòstic del càncer de pròstata

El càncer, una de les malalties més creixent de la nostra era, ha trobat en la ressonància magnètica (RM) una aliada indispensable en el seu diagnòstic i tractament. La RM no és invasiva per al pacient i aporta precisió al diagnòstic i tractament del càncer, destacant els seus beneficis en diverses àrees oncològiques.

Aquesta tècnica d’imatge proporciona informació clau sobre la ubicació, grandària, extensió i característiques dels tumors, permetent als metges realitzar un diagnòstic precís i planificar el tractament més adequat per a cada pacient.

Diagnòstic Precís

Respecte al càncer de pròstata, la Ressonància Magnètica Multiparamètrica (RMM) permet detectar més del 90% dels càncers més agressius. És una tècnica d’imatge avançada que combina diferents seqüències per a avaluar diferents aspectes del teixit prostàtic. Aquestes seqüències permeten als radiòlegs detectar lesions sospitoses i determinar el seu grau d’agressivitat amb una alta precisió.

La detecció és clau per a la supervivència del pacient. / Centre Mèdic Alomar

S’estima que un de cada quatre homes amb sospita de càncer de pròstata, podria evitar realitzar-se una biòpsia si es realitza prèviament una RMM amb un equip 3 Tesles.

L’alta tecnologia dels equips 3 Tesles permet obtenir imatges molt precises i amb gran detall, sense distorsions donades per la respiració o per moviments del pacient i, a més, és apta per a pacients amb claustrofòbia o amb gran volum corporal, ja que té més amplitud, un factor fins ara més limitat en les Ressonàncies Magnètiques 1.5 Tesles, un altre tipus d’equips, també altament capacitats, i amb enorme fiabilitat i rapidesa per al diagnòstic de múltiples patologies com les musculo-esquelètiques, o dels camps d’oncologia i la neurociència.

La RMM també exerceix un paper important en la guia de procediments invasius, com les biòpsies i les cirurgies. A l’identificar amb precisió la ubicació i extensió del tumor, la RMM permet als metges dirigir les biòpsies cap a àrees específiques, augmentant la probabilitat d’obtenir mostres de teixit representatives i reduint al mínim el risc de biòpsies errònies, millorant de manera significativa el tractament a seguir dels pacients.

A més, en el cas de cirurgies oncològiques, com per exemple la Cirurgia Robòtica da Vinci, la informació proporcionada per la RMM ajuda als cirurgians a planificar la intervenció de manera més precisa, evitant la lesió en teixits sans i així facilitar una ràpida recuperació del pacient.

També, per al càncer de mama, l’ús de la ressonància magnètica 3 Tesles suposa diagnosticar lesions que no es poden apreciar en una mamografia i per tant augmenta sensiblement el diagnòstic precoç. Igualment, és especialment útil en lesions més petites com un trencament de menisc o en trastorns neurològics com el Tremolor Essencial.

El centre disposa de la tecnologia necessària per a molts tractaments. / Centre Mèdic Alomar

Des del diagnòstic inicial fins al seguiment a llarg termini, la RMM aporta precisió i seguretat en totes les etapes del procés oncològic, millorant així la qualitat de vida i els resultats per als pacients amb càncer.

Pioners en tècniques i tecnologia

El Grup Alomar disposa de 6 centres mèdics a la província de Girona (Banyoles, Blanes, Girona, Lloret de Mar, Olot i Palamós) dotats amb equips d’alta resolució, per diagnòstics d’alta precisió per pròstata, mama, tumors i altres patologies de tot el cos.

Recolzats per l’experiència en el diagnòstic per la imatge, amb més de 30 anys i 29 centres oberts per tota Catalunya i Balears, el Grup Alomar també és capdavanter en l’aposta dels tractaments mèdics més avançats com: la cirurgia robòtica da Vinci, la Biòpsia de pròstata per fusió d’imatges, la Medicina Nuclear o Resofus (Tractament per al tremolor essencial i el tremolor de Parkinson mitjançant ultrasons focalitzat), entre altres.

El Grup Alomar està compromès en assegurar que tots els seus pacients tinguin l’oportunitat de prevenir, detectar, tractar i sobreviure al càncer.