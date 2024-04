Els 4 passos per deixar els mobles de fusta en perfectes condicions

Els mobles de fusta són molt demandats i és que, la seva durabilitat és excepcional. Tot i que, també a l'hora de netejar-los, necessiten un millor manteniment. Tenir una cura correcta i utilitzar els productes adients és indispensable per gaudir de la seva durabilitat. En aquest article aprendràs els millors consells per netejar els mobles de fusta, mentre els cuides i no canvia la seva essència natural.

La fusta és un material naturalment porós, cosa que significa que pot absorbir fàcilment líquids i acumular pols i brutícia. La neteja inadequada pot fer-la malbé, descolorir-la o deixar-la opaca. Per tant, és essencial utilitzar els mètodes i els productes adequats per a la seva cura.

Com netejar els mobles de fusta

Pas 1: Eliminar la pols superficial

Comença per treure la pols superficial amb un drap suau o un plomall. És important fer aquesta acció regularment per evitar l'acumulació de pols que pot ratllar la superfície del moble.

Pas 2: Neteja profunda

Per a una neteja més profunda, utilitza un drap lleugerament humitejat amb aigua i un sabó suau. És crucial no saturar la fusta amb aigua, ja que això pot causar danys. Neteja suaument la superfície en la direcció de la veta de la fusta.

Fes servir aquests consells per deixar els mobles impecables / freepik

Pas 3: Eliminar taques difícils

En cas de taques més difícils, pots fer servir una barreja d'aigua i vinagre blanc en parts iguals. Aplica la solució amb un drap suau, fregant suaument sobre la taca. No facis servir productes abrasius o esponges de metall que puguin ratllar la fusta.

Pas 4: Assecatge i polit

Després de netejar, és fonamental assecar completament els mobles amb un drap net i suau per evitar que la humitat quedi a la fusta. Per a un acabat brillant i protecció addicional, podeu aplicar una mica d'oli per a fusta o una cera especialitzada, sempre en la direcció de la veta.

Consells per cuidar els mobles de fusta