Vols crear perfiladors d'ulls i estalviar diners en maquillatge?

Ets una amant de la bellesa, la moda i estàs al dia de tot el que apareix a les xarxes socials? Si el que estàs buscant és un bon truc per a maquillar-te ràpid i quedar perfecte, et portem els consells de @monetmcmichael. Aquesta tiktoker té més de 3,8 milions de seguidors i és una influencer molt coneguda en tips d'estètica i bellesa. Si tens ganes de treure el millor de tu, aquest compte et pot interessar i molt. Tot i que, en aquest article et volem explicar com maquillar-te els ulls amb aigua micel·lar i ombres. Pren nota, perquè no et deixarà gens ni mica indiferent.

Si tens ganes de posar-te bonica i no gastar-te gaires diners, Monet té la solució. S'ha acabat anant a comprar perfiladors d'ulls. Ara amb aigua micel·lar i els colors de la teva paleta d'ombra d'ulls pots crear-te perfiladors d'ulls al gust. Sembla difícil o impossible oi? Doncs no ho és. T'expliquem com fer-ho pas a pas!

Crea el teu perfilador d'ulls

Vols aconseguir perfiladors d'ulls de colors diferents sense haver-los de comprar? / Racool_studio

Agafa un pinzell fi i pla. Aquest tipus de pinzell servei per delinear llavis o ulls en format crema. Agafa el pinzell i humiteja'l amb aigua micel·lar. Aquest tipus d'aigua serveix per desmaquillar de forma ràpida, mentre cuida la pell del teu rostre. Just després de xopar el pinzell, agafa la paleta d'ombra d'ulls i tria el color que més t'agradi. Ha arribat l'hora de posar-se mans a l'obra. En el moment de barrejar aquests dos productes, crearàs una tinta amb una textura molt semblant a la d'un perfilador d'ulls. Així doncs, ara toca maquillar-se els ulls. El resultat et sorprendrà!

@monetmcmichael new fav unlocked OMG. catch me rocking a new eyeliner color every day 💅🏽 ♬ original sound - monet mcmichael 🤍

A més, estalviaràs en perfiladors. Com més gran sigui la paleta d'ombra d'ulls, més perfiladors tindràs. A què esperes per provar-ho?