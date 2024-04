Amb aquest truc podràs desfer-te de les taques d'oli de manera definitiva

Qui no s'ha tacat la roba amb una gota d'oli mentre cuinava? Al final, això és més comú del que pot semblar i, a més, aquestes taques solen ser molt complicades d'eliminar. Realment, ficant la peça de roba a la rentadora hauria de marxar la taca, però moltes vegades això no sol tenir l'efecte esperat, per la qual cosa potser aquesta publicació us interessi molt.

Concretament, us portem un truc més que senzill per acabar amb aquest tipus de taques i que, a més, es porta utilitzant a les cases des de fa anys. De fet, perquè us feu una idea del senzill que és aquest truc, cal esmentar que només necessiteu dos productes que són molt fàcils d'aconseguir.

Ara bé, el primer que has de tenir en compte és que has d'actuar ràpid contra les taques d'oli per evitar que es facin més grans i que calin més encara en el teixit de la roba. A més, si la taca s'acaba assecant, serà molt més complicat treure-la.

Així que, tenint tot això en compte, el primer que hauràs de fer és agafar un paper absorbent per netejar la taca posant-lo sobre la pròpia taca d'oli, però sense fregar per evitar que es dispersi. Després, es recomana usar vinagre directament sobre la taca. Es deixa actuar abans ficar la peça de roba a la rentadora o rentar-la a mà. Així mateix, es pot barrejar vinagre amb bicarbonat de sodi per crear una massa amb què fregar la taca directament. Després de tot això, s'esbandeix la peça amb aigua.

Finalment, si l'olor del vinagre és massa forta i no es vol utilitzar, es pot fer servir una llimona. Per això, només hauràs d'esprémer-la i fer servir una mica del suc directament sobre la pròpia taca d'oli, abans d'esbandir amb aigua i ficar la peça a la rentadora per acabar tot aquest procés de neteja.