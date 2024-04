La curiosa tendència de ficar el paper film a la nevera (i que funciona)

La cuina, aquest lloc on donem curs a la nostra creativitat culinària, també pot ser testimoni de petites batalles diàries, i una d'elles involucra l'aparentment inofensiu paper film.

Aquest fidel aliat per conservar aliments s'ha guanyat certa mala fama per la seva tendència a enredar-se, enganxar-se a si mateix i dificultar-ne l'ús. Tot i això, la solució ha arribat gràcies a un enginyós truc de TikTok que està revolucionant la manera com guardem el paper film.

La genial idea consisteix a col·locar el rotllo de paper film a la nevera. Sí, aquest espai que reservem per a aliments i begudes ara té un nou llogater.

La creadora de contingut @yolandavaquitayoli va compartir el secret en un vídeo viral, i la resposta ha estat unànime: funciona! En refrigerar el paper film, el fred el torna més manejable i fàcil de desenvolupar, evitant les lluites diàries que molts enfrontem en intentar tallar-lo i aplicar-lo sobre els nostres aliments.

La tendència s'ha estès ràpidament entre els usuaris de TikTok, que han trobat en aquest senzill truc una solució pràctica a un problema quotidià.