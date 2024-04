Busques un lloc on jugar a pàdel? Coneix cinc clubs gironins de referència

El pàdel viu un dels seus millors moments amb l'augment de practicants. A l'hora de jugar, els jugadors busquen la garantia i comoditat d'unes bones instal·lacions. Aquí trobaràs una selecció de clubs que reuneixen a les seves pistes tot el que necessites.

Gipadel, el pàdel indoor més gran de tot Girona

Gipadel, actualment el club indoor més gran de Girona, va néixer fa 2 anys amb el concepte d'aportar a aquesta ciutat un club de qualitat i benestar, on tots els jugadors es puguin sentir còmodes i com a casa. El club està equipat amb 7 pistes, dues de les quals centrals i una oficial WPT panoràmica per acollir competicions d'alt nivell. També compten amb una àmplia zona de bar i una àmplia terrassa interior on poder gaudir del millor pàdel i alhora fer el "4rt joc" amb els teus companys tot discutint les millors jugades del partit.

Disposa igualment d'una zona d'amplis vestidors i una terrassa superior panoràmica. Des de Gipadel tenen ganes de créixer i créixer fort; és per això que amb la seva trajectòria van evolucionant i intentant millorar dia a dia; els hi encanten els reptes i posar-ne de nous cada dia.

Les instal·lacions disposen de 7 pistes. / DdG

Des de la seva pròpia acadèmia Gipadel by AEpadel a americanes setmanals i tornejos fem que cada dia sigui diferent. Enguany han acollit, per primera vegada a la ciutat de Girona el primer Super Gran Slam de la temporada de la Federació Catalana de pàdel, amb un total de 197 parelles inscrites i que va significar tot un èxit.

En el seu calendari hi consten 6 tornejos més, que finalitzaran el 10 de novembre. Segueix-los al seu Instagram per estar al dia de totes les novetats. info@gipadel.com

Pàdel Estany, l'únic indoor del Pla de l'Estany amb un tret diferencial

Pàdel Estany, creat l'any 2011, és l'únic indoor del Pla de l'Estany. Les seves àmplies instal·lacions consten de 5 pistes i, amb una alçada de 8'5 metres, permet als jugadors jugar molt amb la tècnica de "globus". Aquesta és precisament un dels seus trets diferencials, ja que hi ha molt pocs clubs que facin aquesta alçada i permetin aquest tipus de joc als practicants.

El centre ofereix classes per a adults i nens. / DdG

Per tal de facilitar l'aprenentatge i també millorar alguns aspectes de joc, ofereix classes tant per a adults com per a nens cada dia de la setmana. Obre tots els matins de dimarts, dijous, dissabte i diumenge mentre que a la tarda sempre té obert de 2/4 de 4 de la tarda a les 11 de la nit, -menys dissabte i diumenge- per facilitar així l'horari que més s'adapti a cada jugador. Disposa de cinc equips federats, 2 de noies i 3 de nois que participen en diferents tornejos i competicions.

Padel Girona, el club de la capital amb pistes interiors i exteriors

Padel Girona Uala és un club de pàdel situat a prop del centre de Girona, caracteritzat pel seu clima acollidor i familiar. Destaca per ser l'únic club de la ciutat que ofereix tant pistes interiors com exteriors, tant individuals com dobles.

Hi podreu gaudir d'entrenaments de primer nivell amb reconeguts professionals com en Gerard Company, exjugador professional i número 23 del rànquing mundial, o en Jan Aurich, un dels millors jugadors de la província. A més, tenen tarifes reduïdes per a packs de classes.

L'únic pàdel situat a prop del centre de Girona. / DdG

Aparcament gratuït, lloguer de material, botiga, vestidors i zona de bar són alguns dels serveis que ofereix el club. També disposa de diferents tarifes segons l'horari de joc i el tipus de pista. Tota la informació necessària es troba disponible a la seva pàgina web. A més, podreu seguir tota l’actualitat, tornejos i esdeveniments del club a través de les seves xarxes socials.

Pàdel Perelló: jugar des de la teulada amb vistes a Girona

A Pàdel Perelló de Vilablareix, podràs jugar tranquil·lament a la teulada del seu edifici amb unes vistes de Girona i un ambient molt agradable. Disposa de dues pistes a l‘aire lliure, una doble i una individual i s'hi pot jugar els 365 dies de l’any, ja que sempre està obert, de 7h del matí fins a les 00h de la nit amb llum inclosa sempre en el preu.

Una de les pistes del centre de Vilablareix. / DdG

Tot és automàtic, i si es fa la reserva online des de l’app Playtomic o la seva web i es rep un codi d’accés per email per poder entrar als vestidors i a les pistes, i a jugar! En els vestuaris disposa d'una sauna per a quan acabis de jugar poder-te relaxar, tot inclòs en el preu de la teva reserva de pista. I si et crees un bonomoneder del nostre club a Playtomic pots agafar-te l'oferta de 3x2 i recorda que mai caduquen els nostres bonus. Es van utilitzant com i quan vulguis per jugar. I si per mala sort aquell dia del partit plou i no voleu jugar plovent es pot trucar al centre i es fa un bonomoneder per un altre dia sense cap problema. Us esperen a les pistes de Pàdel Perelló a Vilablareix al carrer Mas Falgàs 2. Per a més informació podeu enviar un email a info@padelperello.com o trucar al 606451627. Us animem a tots i totes a practicar esport a l’aire lliure i amb companyia el teu cos i ment t’ho agrairan.

Pàdel Gualta, esport i diversió en un entorn natural excepcional

En un paratge natural i únic trobem les instal·lacions del Pàdel Gualta, un espai ideal no només per a la pràctica esportiva sinó també pel foment del contacte social. I és que el Pàdel Gualta està preparat per a acollir incentius d'empresa amb els seus treballadors, actes de presentacions socials, festes d'aniversari i qualsevol esdeveniment que es desitgi, ja que el seu equip s'adaptarà sempre al gust i les necessitats del client. Tot plegat, és un excel·lent binomi d'esport i natura a peu del Montgrí. L'entorn natural és únic, ja que està situat al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

Les pistes exteriors per a jugar a pàdel en plena natura. / DdG

Es pot gaudir d'una jornada memorable per a empreses, escoles i grups en unes instal·lacions gestionades per GC Sports & Events SL. Un altre dels seus incentius és l'escoleta de pàdel al Centre de tecnificació de pàdel GC Sports del Pitch&Putt. Disposa de 4 pistes i horaris a convenir per a practicar un esport que cada vegada guanya més adeptes i atrapa a tothom.

Posa't en contacte amb el centre per conéixer millor totes les opcions que tens al teu abast i no dubtis a combinar unes hores o una jornada d'esport, lleure i diversió.