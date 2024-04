Els cinc trucs d'aeroport que qualsevol viatger ha de conèixer

Per a molts, viatjar és una de les millors sensacions que podem experimentar. El fet de preparar la maleta, canviar d'aires durant uns dies, conèixer altres indrets i viure noves aventures dóna un plus d'alegria.

Viatjar pot ser una veritable experiència que, en alguns casos, pot arribar a generar problemes i estrès, sobretot en el cas dels aeroports. El fet de passar els controls de seguretat, les cues d'embarcament i la pèrdua de l'equipatge són alguns dels motius pels quals molts decideixen no viatjar amb avió.

Tot i això, et portem alguns trucs d'aeroport que hauries de conèixer.

Equipatge

Una de les pors entre els viatgers és que es perdi o es faci malbé el seu equipatge; hauries de fotografiar-lo abans de facturar-lo. En cas que resulti danyat d'alguna manera, tindreu proves de l'estat en què es trobava abans.

També és important marcar d'alguna manera la maleta, ja sigui amb alguna cinta distintiva, amb colors cridaners, a més de posar-li un cadenat perquè, en cas que te la robin, no la puguin obrir.

Control de seguretat

Hi ha hores en què es troben plenes de gent, sobretot a les hores puntes. Un truc és dirigir-se a la fila de seguretat que es troba a l'esquerra, ja que la majoria de persones són destres i, sense voler-ho, es mouen cap a la dreta. Això et pot ajudar a estalviar alguns minuts.

Check-in

Normalment, les companyies ofereixen fer el check-in de forma en línia fins a 24 hores abans del teu vol. Això us ajuda a estalviar temps, i a més, us informarà de canvis i retards.

Carregador portàtil

Hi ha vegades que no som conscients que podríem arribar a passar moltes hores a l'aeroport, ja sigui per canvis o retards al vol. És per això que un dels elements imprescindibles que has de portar és un carregador portàtil.

És cert que hi ha alguns aeroports que tenen endolls per carregar-los, però la majoria de vegades estan ocupats.

Ampolla d'aigua buida

Hi ha molts articles que no estan permesos a l'aeroport i al control de seguretat et fan desfer-te'n, entre ells, alguns líquids. Moltes persones creuen que no es pot portar una ampolla d'aigua, però sí que ho pots fer, sempre que estigui buida. D'aquesta manera podreu emplenar-la en algunes fonts que hi hagi a l'interior.