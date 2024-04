El truc per acabar amb la humitat a les finestres

La humitat és un fenomen que es dona tant a l'hivern com a l'estiu. La humitat és molt dolenta a l'hora de respirar, ja que crea un ambient molt desfavorable pels pulmons, podent arribar a provocar problemes respiratoris greus. A part, si entra humitat dins casa, pot ser que les parets se'ns floreixin, entre altres. Així doncs, avui us donarem un truc per evitar que la humitat aparegui i traspassi les vostres finestres, evitant així floridures i problemes respiratoris.

Posar l'aire condicionat permet reduir la temperatura interior, però no sempre aconsegueix reduir la humitat de manera significativa, ja que aquest problema no està estrictament relacionat amb la temperatura, sinó amb la concentració de vapor d'aigua a l'ambient. A més a més, a l'hivern és inviable aquesta opció.

Màxim un 50%

Per garantir una respiració adequada, és crucial mantenir la humitat de l'aire dins un rang acceptable, generalment al voltant del 50%.

Abordem també la problemàtica de la condensació a les finestres, un inconvenient que comunament associem amb l'hivern, però que persisteix també a la primavera. La condensació es manifesta quan l'aire interior carregat d'humitat entra en contacte amb superfícies fredes i genera tanta condensació en pel·lícula com en gotes. En el cas de la condensació en gotes, el vapor es transforma en petites gotes que solen dipositar-se sobre vidres i miralls.

La humitat és molt dolenta per la salut respiratòria / freepik

Per contrarestar la humitat de manera immediata, resulta crucial ventilar adequadament les habitacions, permetent que el vapor escapi a l'exterior. La incorporació de deshumidificadors també pot ser molt útil. No obstant això, sorgeix la pregunta: com alliberar-se de les gotes que, inevitablement, deixen darrere seu halos i taques de calç?

Neteja de vidres

Per prevenir la condensació a les nostres finestres, adoptem un mètode eficaç que comença amb una neteja exhaustiva dels vidres utilitzant alcohol o un detergent especial. Després preparem una solució casolana combinant dues cullerades soperes de sabó líquid, com el de Marsella o el de vaixella, amb un litre d'aigua, a la qual afegim una culleradeta de glicerina líquida i remenem fins a obtenir una barreja homogènia.

Xopem un drap de microfibra en aquesta solució, assegurant-nos d'escórrer-lo adequadament, i procedim a netejar tot el vidre. Aquesta barreja es revela com una solució efectiva cada vegada que es formen gotes a la superfície dels vidres. Notarem que les gotes desapareixeran instantàniament, deixant el vidre no només sec, sinó també amb una brillantor excepcional. Aquest enfocament garanteix finestres sense condensació i amb un aspecte impecable.