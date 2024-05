Una fulla de llorer a la carcassa del mòbil: el truc que cada vegada fa més gent

Vivim en una realitat marcada per la digitalització i per la constant recerca del benestar. En aquesta realitat fins i tot les fulles de llorer tenen el seu protagonisme tant per la diversitat d'usos per a la cuina com per les seves propietats per a la salut.

A més, també hi ha un corrent a les xarxes socials que confereix a aquesta planta un caràcter màgic i esotèric, probablement vinculat a les propietats medicinals que se li atribueixen des de l'antiguitat i que ara s'apliquen per obtenir els principis actius d'alguns preparats medicinals.

A la cuina mediterrània el llorer ha estat sempre un ingredient fonamental durant segles, afegint aroma i sabor a una àmplia varietat de plats. Però la seva utilitat va més enllà de les receptes culinàries.

En xarxes socials, especialment en plataformes com TikTok, el llorer s'està promocionant com una mena d'amulet de la sort. Des del compte 'Màgia i rituals amb Maria' s'ha popularitzat un truc que suggereix que en col·locar una fulla de llorer entre la carcassa i el telèfon mòbil podem atreure la bona sort, l'èxit, així com promet donar protecció contra l'energia negativa.

Des del punt de vista científic, no hi ha evidència que doni suport a aquestes suposades propietats màgiques del llorer, però des d'una perspectiva psicològica aquest tipus de rituals poden tenir un impacte significatiu en la percepció o l'enfocament de les persones.

En situar l'atenció en un objecte o ritual específic podem influir en el nostre estat d'ànim i comportament: per això, col·locant una fulla de llorer a la carcassa del telèfon ens pot servir com a recordatori constant de les nostres metes i desitjos, a més d'ajudar-nos a concentrar la nostra energia i esforços en assolir-los.

Finalment, aquest tipus de pràctiques ens poden donar certa sensació de control sobre la nostra vida, cosa que alhora pot millorar el nostre sentit del benestar i aportar-nos confiança en nosaltres mateixos.

L'experta explica: "porta sempre una fulla de llorer entre el teu mòbil i la carcassa, et portarà bona sort, èxits i et protegirà contra l'energia negativa”. Posa-la al teu mòbil i porta-la sempre amb tu i veuràs com tot et va bé.

En els comentaris de la publicació altres usuaris han compartit altres llocs o objectes que porten per atraure la bona sort i els diners: "A la meva cartera l'únic que tinc són les fulles de llorer i no tinc ni un bitllet", "doncs jo sempre porto un gra d'all al moneder i mai em falten els diners", "jo en porto fa anys i cada dia sóc més pobre", diuen alguns.