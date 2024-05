Vols saber quina crema facial utilitza Isabel Preysler?

Voler aconseguir un rostre jove i sense arrugues sol ser un dels propòsits de la majoria de la població major de 30 anys. Molts opten per retocs estètics amb bòtox o altres tècniques de bellesa, però, i si provem amb les cremes? Isabel Preysler va deixar-se una crema en el bany d'un aeroport, després d'aplicar-se-la al rostre, i una persona ho va veure i la va agafar. Des de llavors, va començar a córrer la "llegenda", o no, i aquesta crema és una de les més venudes a les farmàcies espanyoles i només costa 12 euros.

Des d'aquell moment, la crema antiarrugues Xhekpon s'ha venut de manera regular durant molts anys.

Col·lagen hidrolitzat

La crema Xhekpon combat i preveu els signes de l'envelliment. La seva fórmula combina col·lagen hidrolitzat de baix pes molecular, Centella Asiàtica i àloe vera per proporcionar una hidratació profunda alhora que estimula la renovació dels teixits. Es pot aplicar tant a la cara com a l'escot. Promet una pell més jove i radiant, com la d'Isabel Preysler.

Descobreix la crema que utilitza Isabel Preysler / freepik

A més de les farmàcies, es pot adquirir en perfumeries com Primor o, fins i tot, a Amazon.