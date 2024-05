Els 3 trucs per aconseguir eliminar les taques groguenques del vàter

El lavabo és una de les estances més concorregudes del nostre habitatge. El seu ús i el pas dels anys fa que el vàter vagi perdent la seva brillantor i vagi adquirint un cert to groguenc. Utilitzar certs productes de neteja per blanquejar poden ajudar, tot i que, hi ha altres maneres d'aconseguir el to blanc i brillant. En aquest article descobriràs com aconseguir eliminar la tonalitat groguenca del vàter i fer que brilli com el primer dia amb 3 trucs casolans.

Per què apareix aquest to groguenc

A part del pas dels anys, la calç i altres sediments van apareixent en ell, tot i fer-li una neteja constant. Aquests minerals, els conté l'aigua i això fa impossible evitar la seva aparició. Però el que sí que podem fer és evitar que aquesta aparició s'estengui i tornar a deixar el vàter com a nou.

Com aconseguir eliminar el to groguenc del vàter

Us portem tres trucs casolans que són molt fàcils de dur a terme i a part, són molt econòmics. Ara el fons del vàter tornarà a quedar lluent.

1. El truc del vinagre, bicarbonat i llimona

Agafa vinagre blanc, dues cullerades de bicarbonat i suc de llimona i, barreja-ho tot. Ara, aboca aquesta solució al vàter i deixa-la actuar durant 30 minuts. Passa't el temps, agafa l'escombreta del vàter i frega el fons d'aquest. Si, així i tot, no acaba de marxar el to groguenc, agafa un fregall suau i les acabaràs eliminant.

2. El truc del bicarbonat i l'aigua oxigenada

Barreja 100 grams de bicarbonat amb dues cullerades d'aigua oxigenada. Aconseguiràs una pasta. Ara, aplica-la sobre les taques i deixa-la actuar durant 20 minuts. Acaba el procés igual que amb l'altra truc: escombreta i esbandida.

Bicarbonat per netejar el vàter / @freepik

3. Ell truc de la Coca-Cola

Tira el contingut d'una llauna de 33 cl al vàter i espera 30 minuts. Agafa l'escombreta, frega i tira de la cadena. Si el que busques és aconseguir un vàter blanc i sense calç, el millor és combinar la Coca-Cola amb algun dels trucs anteriors, aconseguiràs un vàter com nou.