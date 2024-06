Acaba amb les picades de mosquit amb aquests remeis casolans

Quan s'apropa la temporada estiuenca, no només apareix la calor, sinó que hi ha insectes que surten dels seus amagatalls per fer-nos companyia. De segur que ja teniu alguna de les seves picades a la pell. Els mosquits són aquests insectes tan poc amigables; els quals desitgem tenir-los ben lluny i és que les seves picades són molt molestes; a més, són portadors de diverses malalties com el dengue. En aquest article, t'explicarem com fer-los fora, tant de dia com de nit.

Els mosquits s'alimenten de nèctar i saba, però les femelles busquen la sang animal per poder-se reproduir. Dins del seu ventall de víctimes, hi ha característiques que fan algunes persones més proclius a patir picades. Ser dona, jove o del grup sanguini 0 en són algunes.

Per evitar que aquests animals ens busquin, hi ha una sèrie de trucs que podem fer servir i evitar-nos la picor:

Plantes que repel·leixen els mosquits

Algunes plantes aromàtiques resulten odioses per a aquests insectes, per la qual cosa col·locar-les a prop de la nostra finestra pot ser un bon remei natural perquè els mosquits no vinguin a nosaltres. La citronel·la -que es pot aconseguir en tota mena de formats-, el romaní, el gerani mosquiter, la sàlvia, la menta, l'espígol, els eucaliptus, la farigola i l'alfàbrega són alguns dels més recomanats.

Líquids antimosquits

Més enllà de les plantes, hi ha altres remeis casolans que també poden resultar efectius, com ara col·locar un got de vinagre o d'oli d'eucaliptus. Les seves olors espanten els mosquits: si es col·loquen prop del llit, és probable que aquestes bestioles no s'acostin a tastar la sang.

Oli d'eucaliptus per foragitar els mosquits / freepik

Evitar "la dolçor"

Els sabons, les colònies o les cremes amb aromes dolces resulten agradables i atrauen les bestioles. Per això és recomanable no aplicar-los just abans de ficar-nos al llit.

La roba influeix

Si es pot triar, els pijames llargs són la millor opció per la raó òbvia que tapen més. A més, els colors clars reflecteixen més la llum que entra per la nostra finestra i molesten més els mosquits.

Productes químics

Si encara aplicant els remeis naturals descrits anteriorment som font d'aliment dels mosquits, sempre es pot recórrer als típics endolls vaporitzant de repel·lent. Aquests poden adquirir-se a qualsevol supermercat, són d'utilització senzilla i a penes consumeixen energia. També hi ha els repel·lents d'aplicació en esprai.