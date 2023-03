Entre tots els productes i serveis que Mercadona ofereix als seus supermercats, la peixateria és un dels espais que més adeptes té, ja que ofereix una gran varietat de peixos i marisc. Però, t'has fixat en la diferència de colors en les caixes de la peixateria? T'has parat a pensar per què hi ha caixes verdes i caixes blaves? Tot i que pensis que no tenen cap significat i que simplement són les caixes que tenen al magatzem, la realitat és que cada caixa indica un tipus de producte.