Les associacions de distribuïdors de Mercabarna preveuen despatxar aquest Nadal unes 103.000 tones de productes frescos, això són peix i marisc, fruites i hortalisses i tot el ventall de carns, des del pollastre i la pularda fins al ternasc i les peces més nobles de la vedella . Els preus han anunciat en la seva tradicional presentació de cada any, seran aquest 2023 lleugerament més elevats, especialment en fruites i hortalisses, els productes més exposats a l'impacte de la crisi climàtica. En concret, el raïm d'Aledo, típic de la nit de Cap d'Any, pujarà sensiblement perquè la collita ha estat dolenta a tota la conca mediterrània, ha explicat el vicepresident de l'Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna, Jaume Flores.

"Estem vivint, sens dubte, l'impacte de la inflació climàtica, però també és cert que després d'uns mesos en què la tempesta ha estat intensa, fins al setembre, ara sembla que entrem en un cert període de normalitat", ha admès Flores, que ha destacat l'esforç que estan fent els distribuïdors per aconseguir raïms de cara a finals d'any. "Hi haurà producte, això està garantit, però serà més car", ha afegit Pere Prats, vicepresident del gremi de fruites i hortalisses. Un altre dels aliments que notaran un augment de preu per l'escassetat de collita és la carxofa.

A l'altra banda de la balança, la cistella de la compra nadalenca es veurà compensada per uns preus més estables en peixos, on l'important pes específic que tenen els congelats i el fet que cada any sigui més important la presència de producte de piscifactoria permet aguantar l'empenta de la inflació i la caiguda de captures causades pels recents temporals marins. Dos exemples d'això són la gamba llagostinera congelada -un clàssic d'aquestes dates-, que baixa un 30% respecte al 2022, i el salmó d'aqüicultura, que també registra un descens del 15%, ha il·lustrat Máñez.

Pollastres a bon preu i de gran qualitat

També es mantenen, "i en alguns casos fins i tot baixen", els preus del pollastre i els ocells en general, ha subratllat Josep Capdevila, gran majorista d'aquest tipus de carns a Mercabarna i membre de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. "Les produccions aquest any s'han normalitzat gràcies al descens del preu dels cereals i això ha permès que, per exemple, hi hagi hagut bona producció d'ànec", ha indicat Capdevila, que també ha destacat com han augmentat les produccions ecològiques, a camp obert, de races de pollastre autòctones a Catalunya, entre ells el del Penedès, "que són ideals per a aquestes festes".

El capítol de carns es tanca, però, amb una mala notícia per als amants de celebrar Nadal amb el contundent cabrit al forn. "Hi haurà molt poc i estarà car... També per culpa de la sequera", ha reconegut Martí Colomer, portaveu del sector carni de Mercabarna. Com a alternativa, Colomer ha proposat comprar cama de xai desossada i cuinar-la, també al forn, amb espècies i herbes aromàtiques, a més d'unes patates, que, per cert, són una de les poques hortalisses que aquest any baixaran de preu.