Boutique Canny de Salt està d'aniversari i compleix 50 anys

Per a un comerç arribar als 50 anys no és absolutament gens fàcil. Vol dir que al seu darrere hi ha una àmplia trajectòria consolidada i forjada en base a la confiança de la clientela, i això és el que ha aconseguit la botiga Canny de Salt, especialitzada en moda per a dona, i que ara compleix mig segle d'existència. Ubicada en un dels principals eixos comercials de Salt, concretament al carrer Major número 65, ofereix roba de cerimònia, vestits de festa i esport i tot amb les millors marques.

Per celebrar aquesta efemèride tan destacada del 24 al 28 d'abril, Canny vol retornar la confiança a la seva clientela i agrair-los tots aquests anys i, per aquest motiu, oferirà una sèrie de descomptes. Un bon moment per aprofitar els avantatges d’aquesta campanya.

La botiga va néixer l’any 1974 de mans de Teresa Passols i Encarnació Sitjà, any en el qual varen obrir la primera botiga de roba, a la que ja oferien marques reconegudes d'aquella època. Lògicament amb el pas del temps, el negoci ha anat evolucionat, s'ha transformat i s'ha adaptat a l'actualitat, però mai sense perdre la seva essència que no és res més que situar-se a l'avantguarda de la moda i oferir a les seves clientes marques exclusives i de qualitat.

Canny Boutique es caracteritza principalment per la dedicació i bon tracte que ofereix al públic. Si no fos així, no hagués arribat als 50 anys. Compta amb un equip de professionals que acrediten una diltada experiències i que, en tot moment, saben orientar i assessorar a les clientes.

Canny és tot un referent en el teixit comercial de Salt. / Canny

Pots conéixer totes les seves novetats a través de les seves xarxes socials a la web i al seu perfil d'instragram.