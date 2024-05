Digues adéu a l'aire condicionat amb aquest invent que gasta cinc vegades menys

El termòmetre augmenta i indica la proximitat de l'estiu. L'increment de les temperatures pot ser difícil de gestionar per a moltes persones. Per fer front a la calor, la primera opció que ens ve al capdavant és l'aire condicionat, però els alts costos de l'electricitat fan que molts habitatges redueixin el seu funcionament.

En aquest cas, hi ha una alternativa que consumeix menys energia i no necessita gas ni instal·lació externa per al seu funcionament. Aquest invent ha estat creat per Rémi Pérony, cofundador i director general de la companyia francesa Caeli Énergie.

Aquesta empresa ha desenvolupat un sistema de climatització adiabàtica, tecnologia capaç d'utilitzar l'evaporació de l'aigua per reduir la temperatura de l'aire i generar un ambient més fresc. De fet, com més graus hi hagi a l'exterior, millor funciona el refredament i és un mecanisme respectuós amb el medi ambient.

Aquest aparell està fabricat amb materials reciclats, funcionant sense gasos refrigerants. Des de la seva pàgina web apunten que el dispositiu consumeix "fins a cinc vegades menys d'energia que els aires condicionats convencionals" i compta amb una "reducció del 80% de la petjada de carboni durant tot el cicle de vida".