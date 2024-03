Coneix els peixos perillosos pel consum en menors de 10 anys

La nostra salut es basa en una bona alimentació, entre altres. Mantenir-la saludable, depèn de nosaltres. Tot i que, sabem que els preus de molts productes s'han enlairat i no tots, podem optar per consumir productes de qualitat i proximitat. Amb tot i això, hem d'intentar mantenir una dieta equilibrada. Els nutricionistes ens recomanen menjar entre tres i quatre vegades a la setmana peix. Però, saps que els nens i les embarassades no poden menjar certs peixos perquè els pot perjudicar greument? T'ho expliquem

El peix conté greixos saludables com l'omega-3, imprescindible pel nostre cervell i retina. A més, ajuda a protegir el cor i el sistema circulatori amb vitamines A, D, E B1, B2, B3, B12 i minerals com el calci, el fòsfor, el ferro, el potassi, el sodi, el seleni, el magnesi i el iode. Però aquí no queda tot: té efectes antiinflamatoris i afavoreix el to i el desenvolupament muscular.

Tot i això, encara que a priori es tracta d'un aliment molt beneficiós per a l'organisme, hi ha determinades espècies que poden comprometre la nostra salut. El mercuri, un metall pesant molt contaminant, n'és el responsable.

Aquest element arriba al mar i contamina (tot i que, no sempre en la mateixa proporció) els peixos. La seva quantitat de mercuri dependrà de la cadena tròfica, o cosa que és equivalent, la cadena alimentària.

Segons assenyala l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la via d'exposició humana principal al mercuri és el consum de peix i marisc contaminat.

La seva ingesta, encara en petites quantitats, pot causar greus problemes de salut i, sobretot, en determinats grups de la població:

Embarassades

Lactants

A les primeres etapes de la vida

I això és precisament allò que ha alertat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).

Mercuri: com repercuteix a la nostra salut?

La ingesta freqüent de determinats peixos amb alt contingut en mercuri pot causar problemes de salut. El nostre organisme elimina els metalls molt a poc a poc i els acumula al cervell, el fetge i el ronyó, cosa que pot danyar-los.

"La principal conseqüència sanitària del metilmercuri és l'alteració del desenvolupament neurològic. Per això, l'exposició a aquesta substància durant l'etapa fetal pot afectar ulteriorment el pensament cognitiu, la memòria, la capacitat de concentració, el llenguatge i les aptituds motores i espai- visuals fines del nen", explica l'OMS.

El mercuri existeix en diverses formes.

El metilmercuri és capaç de penetrar al cos humà per via alimentària. Tot i això, encara que les gestants i els petits són els més vulnerables a aquest element, si es consumeix en grans quantitats pot produir canvis neurològics en els adults, com es desprèn d'un estudi publicat al Journal of Molecular Neuroscience.

"Per a nens d'edats compreses entre 1 i 9 anys, dones embarassades o que puguin arribar a estar-ho, els beneficis de consum de peix i marisc s'haurien d'aconseguir incrementant el consum d'espècies baixes en metilmercuri", indica l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

Peixos no recomanats per a menors de 10 anys

La població vulnerable ha d'evitar el consum de quatre espècies identificades amb un alt contingut en mercuri, tal com recull l'AESAN:

Peix espasa

Emperador

Tonyina vermella

Lluci

En el cas de la població no vulnerable, l'organisme recomana un consum màxim d'una porció per setmana. Els nens i adolescents entre 10 i 14 anys han de limitar-ne el consum a uns 120 grams al mes.

Compte amb el peix que consumeixes si estàs embarassada / freepik

Quins peixos tenen baix contingut en mercuri?

Anxova

Bacallà

Calamarsó

Lluç

Maire

Llobarro

Llenguado

Salmó

Sardina

Seitó

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària posa èmfasi en el fet que el consum habitual de peix durant l'embaràs té importants beneficis en el desenvolupament neurològic en nens. Als adults està molt relacionat amb el menor risc de mortalitat per malalties cardiovasculars, ja que protegeix el cor.