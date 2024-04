Confirmen la presó permanent per la veïna de Lloret que va matar la filla

El Tribunal Superior de Justícia d’Aragó (TSJA) ha confirmat en tots els seus termes la condemna a presó permanent revisable imposada a una antiga veïna de Lloret per matar a la seva filla de només dos anys a Saragossa l’any 2021. La sentència imposa la mateixa pena a l’exparella de la dona, que convivia amb ella, amb la víctima i amb els tres germans d’aquesta. Tots dos van ser declarats autors d’un delicte d’assassinat amb traïdoria, acarnissament i parentiu pel tribunal popular que va jutjar el cas a finals de l’any passat. El jurat va destacar l’agonia de la petita, ja que els acusats van trigar dos dies a alertar als serveis d’emergències malgrat la gravetat del seu estat, i les més de cent lesions recents i antigues que els forenses van detectar en el cadàver pels maltractaments soferts durant mesos.

La mare, Vanesa Muñoz Pujol, de 31 anys, va tenir a la seva primera filla a Palma al desembre de 2011 i els serveis socials no van trigar a detectar que la nena estava «en situació de risc». Davant la falta de col·laboració dels pares, la menor va ser declarada en desemparament i al juliol de 2013 va passar a estar tutelada i en acolliment per una altra família durant una mica més d’un any. Després de marxar de l’illa, es va instal·lar a Lloret de Mar i posteriorment a Saragossa. En aquest període va tenir altres tres fills i també els serveis socials catalans i aragonesos van haver d’intervenir amb els menors. Un any abans del crim, una sentència va retornar els petits a l’acusada, malgrat un informe dels tècnics de Girona que considerava la dona «irrecuperable» i reflectia episodis greus de maltractaments relatats pels nens.

El crim es va produir al gener de 2021 en el barri del Picarral, a Saragossa. La filla petita de la dona va rebre un fort cop a l’abdomen que li va seccionar el duodè i li va causar una peritonitis aguda. Malgrat que l’estat de la menor va anar empitjorant amb el pas de les hores, amb forts dolors i febre, ni l’acusada ni la seva parella van demanar ajuda fins l’endemà. Quan ho van fer era ja massa tard i els metges només van poder certificar la defunció de la nena.

L’autòpsia i la recerca de la Policia Nacional van revelar que el calvari que havia sofert la víctima durant mesos. Els forenses van trobar 101 lesions en el cos de la menor, 73 d’elles recents i altres 28, antigues. També es van trobar en el cadàver restes de diferents drogues. Els policies, per part seva, van trobar en els telèfons dels dos acusats centenars de missatges en els quals comentaven els maltractaments i els càstigs que infligien a la nena. Els investigadors del grup d’Homicidis de Saragossa van arribar a la conclusió que la nena patia «una situació de maltractaments físics i psíquics continuada en el temps amb el beneplàcit» dels dos acusats. Tots dos van ser detinguts dies després del crim i des de llavors estan empresonats.

Durant el judici celebrat en l’Audiència Provincial de Saragossa, la mare i el padrastre es van acusar mútuament de les agressions a la nena. «Ell aprofitava per a pegar als meus fills quan jo no hi era. No vaig presenciar, en cap moment, cap cop. Marxava de casa a les sis del matí i només els veia per a donar-los el sopar i ficar-los al llit», va afirmar la dona. L’home, de la seva banda, va atribuir tots els maltractaments a la mare de la menor i va al·legar que no els va denunciar perquè ella va amenaçar amb acusar-lo de violència masclista.

El jurat popular va considerar que els dos processats tenien intenció de matar a la petita. El veredicte va declarar provat que li van provocar «un augment deliberat i innecessari del dolor» i els va declarar autors d’un delicte d’assassinat, apreciant els agreujants de traïdoria, acarnissament i parentiu.

Laia, la nena assassinada va ser enterrada al cementiri de Lloret de Mar el juliol de 2022, un any i mig després de ser assassinada. Durant divuit mesos, el seu cadàver va estar en una cambra frigorífica de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses d’Aragó. Durant aquest temps es va lliurar una batalla judicial entre Manel Ardila, el pare de la nena, i la seva exdona, aleshores acusada del crim. La dona pretenia que la nena fos enterrada a la capital aragonesa i no a Lloret, on resideix Manel i la seva família. Inicialment, la jutgessa instructora va acceptar la petició de la parricida, però després d’un recurs, l’Audiència Provincial de Saragossa va accedir a que el cos de la nena es traslladés a Lloret. «Hi ha motius de sensibilitat i humanitat davant una petició, la del pare de Laia, que no ocasiona en aquest moment cap perjudici (personal, social o processional) i per contra permet concloure el dol del progenitor i dels familiars pròxims de la nena morta en tan penoses circumstàncies», va afirmar la sentència.