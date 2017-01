Demanen l'arxiu definitiu del projecte per buscar petroli a 31 quilòmetres de la Costa Brava

L'Aliança Mar Blava, la plataforma que aglutina entitats i administracions balears contràries a les prospeccions petrolieres al fons marí, ha demanat al Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient que arxivi definitivament el projecte de l'empresa Spectrum Geo Limited per buscar gas i petroli al Mediterrani. Aquest s'aproparia fins a 31 quilòmetres de la Costa Brava.

La de Spectrum és una de les dues iniciatives que segueixen actives i amenacen les aigües gironines, després que al setembre s'arxivés el projecte promogut per Services Petroliers Schlumberger, que preveia acostar-se fins a 13 quilòmetres del Cap de Creus.

Aquesta setmana, l'Aliança Mar Blava ha sol·licitat al Ministeri que també arxivi la petició de Spectrum Geo Limited perquè divendres, 20 de gener, va expirar la pròrroga de 9 mesos que l'administració li va concedir al juny perquè continués tramitant el seu projecte de prospeccions d'hidrocarburs i s'iniciés el tràmit d'informació pública.

Passat aquest temps, l'Aliança Mar Blava ha constatat que no s'ha fet res d'això i que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient no ha rebut l'estudi d'impacte ambiental, ni el document tècnic ni el resultat de la informació pública necessaris per continuar tramitant el procediment d'avaluació ambiental del projecte. El col·lectiu contrari a les prospeccions es basa en la legislació pertinent (Reial Decret 1/2008) per afirmar que només es pot atorgar una ampliació de nou mesos i «que ja no és possible atorgar noves pròrrogues» –diu mitjançant un comunicat.

El projecte en qüestió, anomenat «Campanya sísmica 2D en àrees lliures del Mediterrani nord-occidental-mar balear», vol fer sondejos sísmics en una superfície de 14.000 quilòmetres quadrats que pràcticament envolta les illes Balears. A l'altre extrem, l'àrea afectada arriba fins a 31 quilòmetres a l'est de la costa gironina.

Segons consta al projecte, la campanya sísmica de Spectrum s'allargaria 22 setmanes, dividides en dos blocs de 12 i 10. L'Aliança Mar Blava recorda que, el novembre de 2014, la Direcció general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri d'Agricultura va alertar de «la potencial afecció negativa sobre la fauna marina present a l'àrea d'actuació és d'una magnitud suficient com per desaconsellar que es desenvolupi el projecte».