Un ferit greu en un accident de trànsit a la variant de Girona al seu pas per Quart

El conductor d'un tursime ha resultat ferit greu després que el seu vehicle xoqués frontalment amb un camió a la variant de Girona al seu pas per Quart. L'accident de trànsit ha tingut lloc pels volts de les onze del matí i ha obligat a tallar la N-II en ambdós sentits de la marxa durant més de dues hores. S''han realitzat desviacions de trànsit per la C-250 en sentit nord i per la C-65 en sentit sud.

Arran del sinistre, s´han activat efectius dels Mossos d´Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i del SEM.