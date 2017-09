«D'una necessitat i de buscar-hi solució va néixer stikets.com»

Dissenyar, produir i comercialitzar etiquetes personalitzades per marcar roba i material escolar. Aquest és el negoci de l'empresa The Stikets Company. Creada el 2010 per Stephanie Marko, nord-americana establerta a Catalunya des de fa 20 anys, l'empresa no ha parat de créixer. Factura més d'1 milió d'euros anuals.

Com neix l´empresa?

Per necessitat. Havia de marcar calçat dels nens, roba i altres productes i tenia problemes per trobar etiquetes que no es desenganxessin ni es descolorissin. Una inquietud que compartíem amb María José Rivas i juntes ens hi vam llançar de cap. Jo vinc del món del marketing, en aquell moment no tenia feina i vam decidir trobar una solució al problema. Vam invertir 30.000 euros per crear les nostres pròpies etiquetes adhesives, vam fer moltes proves fins que vam aconseguir un vinil i un teixit adequats. A partir d´aquí vam posar en marxa la pàgina web www.stikets.com i a vendre.

El creixement va ser ràpid i actualment compten amb més de 200.000 clients al món oi?

Sí, famílies d´arreu confien en els nostres productes de qualitat. L´any passat vam gestionar més de 130.000 comandes. Això ens ha obligat a créixer i ho hem fet. Vam començar al garatge de casa i ara estem en un local d´uns 500 metres quadrats a Igualada, amb una plantilla de 23 treballadors que l´estiu s´amplia fins als cinquanta.

La majoria de vendes es fan on-line o podem comprar els seus productes a botigues?

Merceries i establiments especialitzats en material escolar com Abacus o Oxford´s venen etiquetes nostres perquè vam pensar que obrir una xarxa de distribució offline potenciaria la marca. Però el 90% de les vendes són per internet: a l´Estat espanyol, França, Itàlia, Portugal, Regne Unit, Alemanya, Bèlgica... i més enllà d´Europa. Arribem a tot el món.

The Stikets Company va sorgir més d´una necessitat que d´una idea, però cal un esperit emprenedor perquè una empresa funcioni i s´expandeixi...

L´únic límit és la imaginació, a Internet o evoluciones o mors. Pensem en les necessitats de les mares -les nostres clientes potencials- i els donem solucions. A part d´etiquetes tenim també al mercat polseres identificatives i molts més productes. Treballem molt però tenint clara la conciliació familiar, que fa que el rendiment sigui més alt i l´empresa creixi.

Quan es fa una aposta d´emprenedoria com la seva han de tenir una referència bancària...

Des de bon principi vam comptar amb el suport moral de BBVA, el banc ha entès sempre la nostra aposta pel negoci on-line, que som una empresa e-commerce, i que per tant treballem diferent que les empreses PIMES.

Què han trobat amb BBVA?

Els seus programes encaixen amb les necessitats de la nostra empresa. Per a qualsevol problema que puguem tenir tenen solucions i ens el resolen. En aquest sentit, també valoro l´atenció al client de BBVA, que és molt bona.