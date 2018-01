L'equip mèdic de tot esportista a Girona

El centre Actua Serveis Mèdics s´ha convertit en el punt de referència de la Mutualitat de Futbolistes de les comarques gironines. El componen un grup de professionals de diferents àmbits: cirurgia, traumatologia, reumatologia, podologia, osteopatia, fisioteràpia, acupuntura i homeopatia, entre d´altres. El centre està especialitzat en les diferents patologies de l´aparell locomotor, cirurgia ortopèdica i especialment en medicina esportiva.

Actua Serveis Mèdics vetlla pel màxim rendiment dels esportistes. A través del departament de Medicina esportiva a Girona, el centre porta a terme tot tipus de proves encaminades a valorar l´estat de salut, el desenvolupament biològic i l'adaptació cardiorespiratòria dels esportistes durant l´exercici físic. També orienten envers l´aptitud davant l´esport i aconsellen el més adequat, fent totes les recomanacions necessàries per millorar i preparar l´organisme a l´esport. «Si ets corredor, triatleta i participes en curses t'aconsellem fer revisions periòdicament per a la teva tranquil·litat», asseguren des d´Actua Serveis Mèdics.

Especialistes en

traumatologia ortopèdica

La traumatologia i l´ortopèdia és l´especialitat mèdica que s´ocupa de l´estudi, desenvolupament, conservació i restabliment de la forma i de la funció de les extremitats, la columna vertebral i les seves estructures associades per mitjans mèdics, quirúrgics i físics.

Amb més de 18 mil consultes de traumatologia anuals, Actua Serveis Mèdics és l´equip mèdic de l´esportista a les comarques gironines amb acords que inclouen Federacions esportives tan importants com el futbol, el bàsquet, atletisme, ciclisme, motociclisme o futbol sala. «A Actua Serveis Mèdics tractem totes les patologies de l´aparell locomotor, siguin agudes o cròniques. A més, el centre acull totes les Mútues i Companyies asseguradores», destaquen.

Intervencions quirúrgiques

Una altra de les especialitats del centre és la cirurgia esportiva. Actua Serveis Mèdics realitza un volum global de mil intervencions quirúrgiques a l´any per un equip mèdic encapçalat pels Dr. Josep Maria Centenera i Marc Tey. «Al nostre centre intervenim cada any mitjançant l´artroscòpia unes 200 lesions de meniscs o problemes degeneratius de l´articulació del genoll. Dins del camp de la medicina esportiva tractem aproximadament unes 100 lesions de lligament encreuat anterior, fem també molta cirurgia d´espatlla, unes 100 cada any, pròtesi de genoll, de maluc, d´espatlla, cirurgia del peu, cirurgia de mà i compten amb un bon nombre d´especialistes de cada unitat. Aproximadament, el 50% del que fem són lesions derivades de la pràctica esportiva», conclouen des del centre.