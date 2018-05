«Gràcies al suport de BBVA, Temps de Flors compta amb exposicions més grans i atractives»

Els Banys Àrabs de Girona s´han convertit per Temps de Flors en un palau nassarita. Es tracta del projecte «Les mil i una flors» impulsat pel BBVA i dissenyat per l´artista gironí Jordi Albà, membre de l'Associació Amics

de la Flor.

Quant fa que es va introduir en el món de Temps de Flors?

Fa 23 anys que estic implicat en l´exposició després que m´ho demanés la Maria Comarsí, la impulsora del festival. Sóc gironí de tota la vida i em feia il·lusió formar part d´aquest projecte. Vaig començar fent alguns plànols dels espais expositius. I, a poc a poc, vaig començar a ajudar a fer els projectes florals, des de portar galledes d´aigua fins a tallar flors. A finals dels anys 90, la Maria Comarsí em va reservar un petit espai al subterrani de la Catedral per poder-hi fer un projecte floral.

I des de fa quatre anys realitza el projecte floral del BBVA per Temps de Flors.

Exacte. Gràcies al suport i patrocini de l´entitat, Temps de flors compta ara amb exposicions més grans i atractives. La primera que vam realitzar va ser el 2015 al claustre de la Catedral, el 2016 als subterranis, el 2017 al claustre del Sant Pere de Galligants i aquest any als Banys Àrabs.

En què es va inspirar per a la creació de «Les mil i una flors»?

Sempre busco una temàtica relacionada amb el lloc d´exposició. Aquest any hem relacionat els Banys Àrabs amb un palau nassarita. Vam realitzar un treball de camp per saber les plantes i flors que decoraven els jardins i palaus del món àrab. El projecte està compost per 1.200 plantes aromàtiques i per flors com el gessamí, el lliri o la rosa.

Com ha estat el procés de creació del projecte?

El mes de setembre vaig començar a realitzar el projecte i a dissenyar la temàtica, fins a portar-lo a terme aquest mes de maig. Cal remarcar també el suport dels treballadors de BBVA en tot aquest procés. Uns 200 empleats de l´entitat ens han ajudat com a voluntaris a fer possible el projecte. Aquesta és una mostra de l´esperit de voluntariat i implicació que defineix Temps de Flors. Els voluntaris ens han ajudat a tallar flors, a col·locar els rams, a netejar l´espai o a muntar els 2.000 pètals que té «Les mil i una flors». Una ajuda necessària sense la qual no es podria realitzar una exposició tan gran com és aquest projecte.

També és membre de l´Associació Amics de la Flor.

Sí, som una associació formada per quinze persones que ens encarreguem de gestionar els projectes florals que s´organitzen en monuments i llocs emblemàtics de Girona, com els Banys Àrabs o les escales de la catedral. Donem suport a tots els participants, som el pont logístic entre l´Ajuntament i els expositors.