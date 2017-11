L'Uni enllesteix el bitllet per a la segona fase de l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona s'ha classificat aquest vespre per a la segona fase de l'Eurocup després de derrotar el Gernika a Fontajau en la seva quarta victòria en quatre jornades de competició. La victòria del Landes a la pista del Ceglèd converteix en matemàtica la classificació de les gironines quan encara ha de visitar les pistes de les franceses i les hongareses en les dues jornades que falten. Entre lliga i competició europea, les gironines han encadenat avui la seva setena victòria seguida, no perden des de la visita a la pista de l'Avenida en lliga, en un duel on les gironines han tornat a demostrar els seus múltiples recursos. El Gernika s'ha posat 9 nou punts per davant a l'inici del segon quart, però una defensa zonal 2-3 de les gironines ha desactivat a les basques permetent que l'Uni capgirés el resultat i arribés al descans guanyant de 12 (46-34).

Amb Núria Martínez al timó de la nau, l'Uni no ha tingut problemes per acabar de lligar la victòria, ha arribat a anar guanyant de 22 punts en el tram final del tercer quart (59-37), i al final ha resolt el partit 81-68.

Spar Citylift Girona: Núria Martínez (11), Rosó Buch (10), Mendy (9), Traoré (7), Colhado (14)- cinc incial- Conde (5), Alminaite (2), Romeo (11) i Evans (12).

Gernika: Gómez (14), Alston (18), Pina (10), Bas (7), Devaughn (9)- cinc incial-Diez (8), Molina (1) i Aritzmuno (7).