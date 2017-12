«Joc de trons» és la sèrie més piratejada

La sèrie Joc de trons va ser la més piratejada a tot el món el 2017, amb la qual cosa la superproducció de fantasia èpica de HBO -una temporada de la qual es va rodar en part a Girona- va liderar aquesta classificació per sisè any consecutiu, segons les dades ofertes pel portal especialitzat TorrentFreak.

TorrentFreak va destacar que el pic d'usuaris que van compartir a internet un episodi en 2017 va ser amb Joc de trons, quan 400.000 persones comptaven amb torrents actius (arxius d'enllaç per descarregar un contingut) que remetien al capítol final de la seva setena temporada.

Per darrere de la sèrie basada en les novel·les de George R.R. Martin es van situar The Walking Dead i The Flash.

Van completar la llista de les deu sèries més descarregades aquest any sagues com The Big Bang Theory, Rick and Morty, Prison Break, Sherlock, Vikings, Suits i Arrow.