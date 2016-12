L'Ajuntament de Salt estudia una ampliació de les zones blaves

L'Ajuntament de Salt està estudiant la possibilitat d'ampliar les zones blaves al municipi, així com crear-ne alguna de verda per tal de garantir que els veïns puguin aparcar sense dificultats. El consistori té sobre la taula un estudi on s'apunta a quines zones de la vila cal una major rotació de vehicles, com per exemple al voltant de la Coma-cros o l'hospital. Tot i això, l'equip de govern (ERC-Ips-CUP) encara no ha pres cap decisió, sinó que ho vol negociar amb l'oposició. Properament finalitzarà el contracte de gestió de les zones blaves, que actualment va a càrrec de Mifas. El govern local es mostra satisfet amb el servei de l'entitat i de moment descarta municipalitzar-ne la gestió, tal com s'ha fet per exemple a Girona.

El regidor de Serveis Socials i Serveis Econòmics, Toni Vidal (ERC), explica que la concessió de la gestió de les zones blaves s'acaba aquest mateix mes de desembre, de manera que de cares a renovar el contracte han decidit fer un estudi per veure si cal ampliar-les a més zones. Segons recorda Vidal, Salt ofereix «serveis de ciutat» i no compta amb aparcaments de pagament privats, de manera que les zones blaves es converteixen en una manera de garantir que la gent pugui aparcar per fer encàrrecs i hi hagi una certa rotació de vehicles. El document –que l'equip de govern no ha fet públic– determina quines són les zones on cal una major rotació de cotxes, com per exemple al voltant de la Coma-cros (on sovint aparca gent que no ha de fer activitats relacionades amb aquest espai) o les rodalies de l'hospital de Santa Caterina.

D'altra banda, l'estudi també posa sobre la taula la possibilitat d'establir zones verdes de pagament. Segons indica Vidal, aquesta seria una manera de «protegir» els veïns i garantir que poden trobar aparcament fàcilment a un preu baix.

Malgrat els resultats de l'estudi, l'equip de govern no vol fer cap pas sense parlar-ne abans amb l'oposició. Segons Vidal, el document fa una proposta «de màxims», però això no vol dir que tot el seu contingut s'hagi de portar a terme. Per això, negociaran aquesta decisió amb l'oposició, no només perquè es troben en minoria sinó perquè, segons Vidal, en qüestions com aquesta «cal una mirada i unes respostes conjuntes».

També caldrà renovar el contracte de les zones blaves. Actualment, la gestió va a càrrec de Mifas i el govern local està satisfet amb la seva gestió, de manera que no s'està plantejant una possible municipalització. Tot i això, s'haurà d'obrir un nou concurs, cosa que el govern local té previst fer a principis de 2017. I en aquest cas, la possible creació de noves zones blaves i verdes hi estarà directament vinculada.