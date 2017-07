S'obre la nova porta d'accés a les estacions del TAV i d'autobusos de Girona des del parc Central

La nova porta d'accés des del parc Central cap a les estacions del TAV i d'autobusos de Girona s'ha obert aquest dimecres. A partir d'ara, els passatgers que hagin d'anar a l'edifici satèl·lit ja no hauran de fer servir el passadís –el 'finger'- que hi connectava des de l'estació convencional. Han d'accedir directament per aquesta nova porta. Inutilitzar el 'finger' és el pas previ per enderrocar-lo i substituir-lo per una marquesina, com reclamava l'Ajuntament de Girona. Es preveu que aquesta obra, que executarà Adif però pagarà el consistori, comenci després de l'estiu (entre els mesos de setembre i octubre). El tinent d'alcaldia i regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, assegura que l'obertura de la nova porta "és un pas més per anar recuperant la tranquil·litat en aquest espai de la ciutat".

A partir d'avui ja està operatiu el nou accés a les estacions soterrades del TAV i d'autobusos de Girona. Aquells viatgers que hagin d'accedir a l'edifici satèl·lit, ho hauran de fer des de la zona del carrer del Bisbe Sivilla, al parc Central. D'aquesta manera, queda inutilitzat l'accés que hi havia fins ara, el passadís conegut com a 'finger'.

El tinent d'alcaldia i regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, ha dit que estan "contents" amb aquest nou pas, que s'emmarca dins la reposició del parc Central. "És un pas més per anar recuperant la tranquil·litat en aquest espai de la ciutat i constata que les obres van avançant tal com està establert", ha dit.

El regidor ha remarcat que "en el moment en què ens trobem, i atenent que properament s'hauran d'iniciar les obres de la marquesina, encoratgem els responsables de l'estació perquè totes les actuacions que afecten els accessos per als usuaris de les estacions es facin de la manera més coordinada possible".

Es preveu que el desmuntatge del 'finger' comenci entre el setembre i l'octubre. L'Ajuntament de Girona va assumir el compromís de fer-se càrrec del cost de l'enderroc, que executarà Adif. El projecte de la nova marquesina que s'ha d'instal·lar en aquest espai ja s'ha licitat, i es preveu que les obres s'adjudiquin durant la tardor.