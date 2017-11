Salt inaugura amb una festa l´espai polivalent a l´antic club Tramuntana

Salt va inaugurar ahir al matí les instal·lacions de l'antic Club Tramuntana, al carrer Anselm Clavé, on s'han fet reformes per fer-hi una nova pista poliesportiva, una sala polivalent, vestuaris i lavabos. El nou espai «Som Salt» en una segona fase servirà per crear-hi més espais coberts, que puguin ser utilitzats com a aules i sales de reunions.

A la inauguració hi va haver espectacles de Training Dance i de dansa africana a mans de l'associació Oudiodial, un taller de maquillatge dirigit per l'associació Els dracs i, per acabar, uns tallers per als infants i no tan infants de decoració de l'espai i per crear el logo de l'Espai Som Salt dirigits pel «Juguem?» i el Cau de Can Tona.

Inicialment les instal·lacions seran utilitzades pel programa Juguem?, La Casita, el Cau de Can Tona i l'Associació Vincle, però s'està elaborant un reglament per regular l'ús compartit d'aquest espai per les entitats que ho demanin.



Cost de 200.000 euros

L'antic Club Tramuntana és propietat de l'Ajuntament des de 2014 i té una superfície de 1.556 metres quadrats. Les reformes, que han tingut un cost de 200.000 euros, han permès reasfaltar, pintar i il·luminar la zona de jocs i fer-hi una sala polivalent de 60 metres quadrats, un lavabo, vestuaris i magatzem, ambdós d'uns 20 metres quadrats.

Aquest nou espai permetrà donar resposta a la demanda d'espais i equipaments per part de diferents entitats culturals, esportives i de lleure i, per tant, ampliar l'oferta municipal a nivell de serveis per als joves.