Gals a la Xina

Ja fa més de dues dècades que Gerard Depardieu i Christian Clavier es van convertir en els rostres cinematogràfics d’Astèrix i Obèlix en dues pel·lícules que no feien justícia a les vinyetes en què es basaven. A més d’un sentit de l’humor massa simple, tècnicament han envellit fins al punt que semblen més una sèrie B voluntariosa que no la superproducció que pretenien ser. Durant anys, els personatges han estat sense versions en imatge real i han tingut protagonisme a l’animació en 3D, donant peu a pel·lícules impagables que sí que preservaven l’esperit dels còmics. El retorn als actors de carn i ossos porta per títol Astérix y Obélix. El reino medio i d’entrada té una sèrie d’al·licients. El primer de tots ells és que el seu director és ni més ni menys que Guillaume Canet, autor de títols tan interessants com Pequeñas mentiras sin importancia i la seva seqüela, que també s’hi reserva el paper d’Astèrix. Un altre és que, a diferència de les seves predecessores, aquest reboot no es basa en cap història prèvia, sinó que prova de donar-li aires nous a la franquícia i treure els personatges de la seva zona de confort. Sigui com sigui, malgrat l’evident talent de Canet i de tots els seus implicats, el tràiler no fa pensar que sigui gaire millor que les que van protagonitzar Depardieu i Clavier.

La trama comença quan una emperadriu xinesa és traïda i empresonada per un dels seus homes de confiança, però la filla de la dona aconsegueix escapar del seu país per demanar ajuda. La noia acaba trobant-se amb els gals, que accepten viatjar a la Xina per tal que es faci justícia. El problema és que el César, ansiós d’expandir el poder de Roma arreu del món, també campa per aquelles terres i els protagonistes es trobaran que han de lluitar contra els romans fins i tot quan marxen lluny de casa. Visualment és molt més lluïda que les versions anteriors, però Canet no pot evitar caure en el mateix humor tirant a vulgar que lamina les subtileses del còmic de Goscinny i Uderzo. En tot cas, pot trobar el seu públic tenint en compte que es ven com un producte per a tothom i que té un magnífic repartiment que inclou, al costat de Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, José García, Linh Dan Pham, Pierre Richard, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen i Marion Cotillard.