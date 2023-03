La història continua

La història d’uns encastadors marcada per una tràgica història d’amor, la que narrava la pel·lícula de Daniel Calparsoro Hasta el cielo, té la seva continuïtat en la sèrie que Netflix estrena avui. S’hi continua mostrant aquest univers conformat per delinqüents d’extraradi, però, sobretot, es brinda una oportunitat a personatges potents que al film quedaven inevitablement en segon pla perquè puguin explicar la seva pròpia història. Com Sole (Asia Ortega), la dona del seu protagonista (Ángel/ Miguel Herrán) , i el pare d’aquesta, don Rogelio (Luis Tosar).

Encara que a l’equip del film mai se’ls havia acudit que Hasta el cielo fos una sèrie, la proposta de la productora els va semblar una bona idea. «Vam veure que amb aquests vímets i uns cops i atracaments basats en la realitat --encara que hagin estat ficcionats--, teníem un material boníssim», assegura Calparsoro. I han volgut abundar en la profunditat humana, que en ser una sèrie coral, s’intensifica respecte de la pel·lícula. «Perquè, en el fons, estem parlant d’emocions, d’un conflicte entre persones, que és una mica el cor de la sèrie, encara que estigui amanida d’acció i encara que tingui aquest rerefons criminal», assegura el també creador d’Operación Marea Negra. Així, la nova ficció, Hasta el cielo: la serie, dirigida, com la pel·lícula, per Calparsoro amb guió de nou de Jorge Guerricaechevarria, la protagonitza la vídua del lladre, una dona que ha decidit agafar les regnes del negoci heretat de el seu difunt marit, evitant la intromissió del seu controlador pare. Una de les intencions de la sèrie és retratar aquesta gent: dir d’on vénen, qui són... Una altra és descriure i aprofundir els personatges, ja que amb set capítols disposen d’espai i temps suficient per desenvolupar les emocions i els conflictes que hi ha entre ells. D’una manera natural va sorgir que en ser Sole l’única supervivent del trio de la pel·lícula, la sèrie tingués una protagonista femenina. «Així donàvem també una visió del costat femení. I explicàvem la història d’una dona jove que es vol fer respectar en un món d’homes i que ha de lluitar per recuperar el que d’alguna manera és d’ella» resumeix el director. I que, a més, s’ha de guanyar el respecte del pare.