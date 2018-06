Comencen les proves dels aspirants a la Guàrdia Urbana de Figueres

L'Ajuntament de Figueres va iniciar ahir les proves per incorporar dos agents a la Guàrdia Urbana. Un total de 58 aspirants opten a cobrir les dues places vacants, corresponents a la convocatòria del 2017. Les proves s'allarguen d'avui fins a dimecres, quan els convocants se sotmetran a les proves físiques. La previsió és que s'incorporin al cos l'any vinent.

Ahir es va celebrar la prova de català per a aquells que no tenien acreditat el nivell requerit i avui els aspirants s'examinen de cultura general i de la prova teòrica. Demà serà el torn de les proves físiques, que es faran al pavelló municipal i a l'estadi Albert Gurt. Figueres compta amb 71 agents de la Guàrdia Urbana i els dos agents que surtin d'aquest procés d'oposició lliure cobriran les vacants del cos.

Els aspirants que superin les proves s'hauran de sotmetre a un examen psicotècnic i a un reconeixement mèdic. Els dos que obtinguin les millors puntuacions ingressaran a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per formar-se.

Paral·lelament, hi ha obert un altre procés selectiu que admet inscripcions fins a principis de juliol. Es tracta de tres places més, dues d'oposició lliure i una tercera de promoció interna.

La previsió és que a finals del mes vinent es puguin celebrar les proves per tal que entrin a l'Escola de Policia de Catalunya el setembre. Així, es podrien incorporar al cos a començaments de l'estiu vinent.

Aquesta és la segona convocatòria de l'últim any. Al maig del 2017 ja es van celebrar les proves per incoporar tres nous agents. No se'n feien des del 2011.

Entre el 2017 i el 2018 el govern de Figueres ha creat 10 noves places de policia entre oposició lliure i mobilitat horitzontal per tal de reforçar la plantilla de la Guàrdia Urbana. El cos necessitaria uns noranta agents per afrontar les necessitats d'una ciutat com Figueres, de 95.000 habitants.