El Terra de Trobadors recrearà la batalla de la invasió francesa del 1285

Castelló d'Empúries ja comença a escalfar motors pel festival Terra de Trobadors i el proper dissabte 1 de setembre a les 19 hores a la Platja Petita d'Empuriabrava es durà a terme una activitat prèvia al gruix del programa. Es tracta d'una recreació històrica que rememora la invasió francesa del 1285 durant la qual es va viure el desembarcament de les tropes que comandava Felip III l'Ardit, per derrotar Pere El Gran, i on van prendre part personatges històrics com Ramon Folch de Cardona, Roger de Lluria o el Comte Ponç Hug IV, al qual precisament, està dedicada aquesta vint-i-vuitena edició del Festival Terra de Trobadors.

Històricament, els fets que es narren cal emmarcar-los després de l'annexió de Sicília als dominis de la corona d'Aragó, quan el Papa Honori IV ordenà una croada com a càstig. Cosa que va desencadenar una invasió de l'exèrcit francès per terra i per mar, i que de retruc va empènyer els exèrcits del comte de Barcelona i de Ponç Hug IV a lluitar per contenir i rebutjar la invasió.

En aquesta activitat prendran part una seixantena d'actors i especialistes. Liderarà l'acció la reconeguda companyia Alma Cubrae. I els acompanyaran altres companyies especialitzades en aquest tipus de coreografies.



Més de 200 activitats



Terra de Trobadors se celebrarà els dies 7, 8, i 9 de setembre a Castelló d'Empúries i ha programat més de 200 activitats destinades a tots tipus de públics, des dels espectacles a peu de carrer adreçats a un públic familiar, ja siguin els tornejos, concerts, obres de teatre o xous de foc i malabars, com en una vessant més culta, amb el Cicle de Conferencies Miquel Pujol -on destaquen les activitats centrades en la Figura de Carles Fages de Climent-, o amb els concerts del Cicle de música medieval So de Lonh.

El festival tindrà un mercat medieval amb més de 100 parades, organitzarà nombroses visites guiades als espais patrimonials de la vila, oferirà una amplia oferta gastronòmica, i celebrarà el Gran Sopar Medieval que es considera el tret de sortida oficial del certamen.