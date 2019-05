El Carme Guasch pressiona perquè els polítics no s'oblidin de l'escola

L'escultura que es va utilitzar a les portes dels Caputxins per reclamar la construcció de l'escola. ampa C. guasch

La comunitat educativa de l'escola Carme Guasch de Figueres contina pressionant per agilitzar la construcció de l'escola, que ja suma tretze anys en mòduls prefabricats. L'AMPA va impulsar aquest dimecres a la nit una acció reivindicativa i silenciosa davant de l'auditori Caputxins, aprofitant que s'hi celebrava el debat electoral. A més, ahir se'ls va convocar en una reunió amb representants del departament d'Educació, l'Ajuntament i el centre.

L'escola es va obrir fa tretze anys a l'Olivar Gran i fa uns anys es va decidir traslladar-la en un nou edific a l'antiga presó. El novembre passat es va fer signar el traspàs de l'ús de l'edifici entre Justícia i Educació.

Des de l'AMPA no s'abaixa la guàrdia i pressionen perquè la seva reivindicació no s'oblidi. Aquest dimecres van instal·lar a l'accés dels Caputxins una escultura d'un cargol carregant un edifici, en clara referència als tretze anys que arrosseguen en barracons a l'espera d'un edifici d'obra.

«Volem que en la campanya electoral una de les prioritats sigui l'escola i que es recordin de la nostra problemàtica», explica la presidenta de l'AMPA, Gemma Comas, qui assegura que «no es quedaran quiets» i que continuaran amb les accions reivindicatives per intentar desencallar-ho.

A més, ahir es va celebrar una reunió amb representants de la comunitat educativa, el departament d'Educació i l'Ajuntament de Figueres. La trobada va servir per posar els compromisos d'uns i altres sobre la taula, tot i que no ha trascendit l'ordre del dia. A una setmana escassa per a les eleccions municipals, els interlocutors podrien canviar, per la qual cosa s'ha emplaçat la segona trobada un cop celebrades les eleccions.

«Educació té clar que un cop comencin els tràmits ja no es pararan», explica Comas. «Vam sortir amb dubtes, però ha sigut positiva», va explicar.

L'Ajuntament té compromesos 325.000 euros per a la redacció del projecte de construcció mentre que la Generalitat finançaria l'execució de l'obra. Tot i això, els tràmits en quedat encallats amb la pròrroga dels pressupostos.

Segons va explicar Comas, el departament d'Educació es va comprometre a la reunió a tirar endavant el projecte perquè aquest es pugui impulsar tan bon punt hi hagi nous pressupostos.

La reunió s'ha celebrat una setmana després que la comunitat educativa emetés un comunicat en què reclamaven a l'Ajuntament que deixés el partidisme a un costat i lluités per l'escola. Carregaven durament contra els polítics i asseguraven estar cansats de «mentides, evasives i pilotes fora». Prèviament, s'havien produït les acusacions creuades entre Ajuntament i Educació en no incloure la construcció de la nova escola pels propers anys.

Tot i això, segons la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Figueres, Núria Galimany, la reunió d'ahir és el resultat de les converses mantingudes al llarg de l'any. «El que volem és que l'escola es construeixi quan abans millor. És un tema de ciutat i hem d'anar tots units», va explicar.