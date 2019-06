El nou Bulli encara el tram final amb previsió d'acabar-lo el juny de 2020

Les obres del Bulli 1864 a cala Montjoi de Roses avancen però el cuiner Ferran Adrià diu no tenir pressa. Adrià, que ahir va participar a la jornada «Repensar el Menjar» a Figueres, va assegurar que «després de vuit anys, tampoc en vindrà d'un». En declaracions a Diari de Girona, va explicar que al desembre l'espai ja disposarà de connexió llum i que el juny del 2020 es preveu tenir l'espai acabat i presentar-lo en una visita a la premsa.

El Bulli va tancar el 2011 amb el projecte de convertir-lo en un espai expositiu i laboratori on es mostrarà el procés d'innovació. El nou Bulli es un projecte «molt complex», segons el va definir Adrià i «a llarg termini»,perquè la gent en gaudeixi a «50, 100 o 150 anys vista», va dir. «No vull ensenyar res a la meva professió, sinó compartir el que he après», va subratllar. Adrià, després de la jornada, es va dirigir cap a cala Montjoi per visitar les obres d'elBulli 1864. La seva obertura, però, va amb retard. De fet, s'havia previst obrir-lo aquest 2019 però les obres encara no han finalitzat malgrat afrontar el tram final. Des del tancament de l'emblemàtic restaurant a cala Montjoi, el projecte inicial ha variat molt però conserva la idea que a l'espai on hi va haver el millor restaurant del món hi hagi un espai de creació on treballaran un petit equip de persones i un espai expositiu.

El nou Bulli 1864, una xifra que fa referència a les 1.864 elaboracions, anirà modificant el seu contingut en els 1.500 metres quadrats d'exposició interior. Adrià, que s'ha proposat liderar la revolució intel·lectual gastronòmica, també va demanar una major implicació de les administracions per estudiar i divulgar l'art culinari.