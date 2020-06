Troben quatre immigrants amagats en un camió a Figueres

La immigració il·legal ha tornat a fer acte de presència a les comarques de Girona.

Si fa una setmana -el dijous 18 de juny- dos polissons van aparèixer a dins d'un tràiler a la Jonquera, ara ha passat un fet similar a Figueres.

En aquest cas -que va produir-se aquest dijous 25- un camioner es va trobar quatre polissons a l'interior del seu tràiler, entre la càrrega.

Concretament, el xofer d'origen polonès es va aturar pels volts de dos quarts de quatre de la tarda en una benzinera situada a la sortida de Figueres, a prop de l'N-260.

Un cop allà va procedir a obrir la zona de la càrrega i es va trobar amb la sorpresa que hi havia quatre homes a dins. Va tancar el vehicle i ràpidament, va alertar a la policia.

Els Mossos d'Esquadra es van personar fins al lloc i ràpidament, també el SEM i la Policia Nacional, a qui els Mossos van alertar ja que tenen la titularitat dels afers d'estrangeria.

Van procedir a obrir el remolc del camió i van comprovar que hi havia quatre homes com el xofer explicava. Es tracta de dos homes procedents de Bangla Desh, un de Tunísia i un altre, de l'Índia.

Els quatre homes estaven espantats i un cop atesos pel SEM, van passar a disposició de la Policia Nacional.

Mentrestant, els Mossos van prendre declaració al xofer que va explicar que procedia de Polònia i que posteriorment, s'havia aturat a Ventimiglia i França. Aquest dijous l'home va decidir parar-se a Figueres a posar gasoil i el seu destí final era Barcelona.

Va explicar, com ha passat en altres ocasions, que no s'havia adonat de la presència dels polissons. S'apunta com s'ha pogut comprovar anteriorment, que aquests homes haurien pogut entrar en el tràiler a Ventimiglia. Un punt fronterer on operen màfies que ajuden, a canvi d'un bon feix de bitllets, que aquests homes puguin entrar els vehicles.

Amb tot però el destí final d'aquests estrangers, però, com han assegurat des de la Policia Nacional en més d'una ocasió, no és Espanya. Els estrangers, quan pacten amb les màfies que els proporcionen el vehicle a Ventimiglia, paguen per anar fins a França.



Readmissió cap a França

En el cas d'aquests quatre migrants, el CNP es va fer càrrec d'ells i els va traslladar fins a la comissaria de la Jonquera. Els agents van comprovar que els joves mai havien estat identificats a Espanya i van procedir a la seva readmissió. És a dir, els dos immigrants van ser retornats a França, ja que és el que marca el conveni entre els dos països.

Aquest any s'han donat menys casos d'aquest tipus d'immigració il·legal però en una setmana ja s'han trobat cinc migrants en dos camions. El primer a la Jonquera i aquest dijous, a Figueres.

Des del 2019, a les comarques de Girona s'han trobat més de quaranta immigrants ocults en camions.