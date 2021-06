El govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) continuarà la intensificació de dispositius policials a la zona Oest de Figueres i la Marca de l'Ham. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, assegura que estan "determinats a lluitar contra els talls de llum i els reincidents". Continuaran posant tots els recursos necessaris, diu, fins que se solucioni i exposaran la situació divendres amb la jutgessa degana i la fiscal en cap dels jutjats de Figueres a qui demanaran mesures cautelars pels reincidents i "més atenció" a l'hora de concedir ordres d'entrada i registres on se sospita que hi ha cultius.

Els dos barris arrosseguen problemàtiques des de fa anys. Al sector Oest, Sant Joan i Culubret, els cultius i el frau elèctric persisteixen. L'Ajuntament ha intensificat els controls en les darreres setmanes en una mesura que esperen continuar. El regidor de Seguretat ha explicat que els delictes han augmentat un 5% en el darrer trimestre segons les dades del Ministeri. Una part d’aquest augment és a causa de la intensificació dels controls contra el consum i la venda de marihuana. "Quan s'actua passen coses per bé", ha dit.

Atac als cotxes policials

La reacció a la pressió més gran policial ha estat la crema d'un contenidor i l'incident divendres al barri del Bon Pastor on els vehicles policials van rebre l'impacte de projectils d'aire comprimit. Però el govern assegura Interior mantindrà "tots els recursos" perquè no es torni a repetir i posar fi al frau elèctric i el cultiu de marihuana.

"En una setmana hem fet dues actuacions (la darrera ahir) i no pararem fins que se solucioni", ha dit Casells en una compareixença de balanç de seguretat del darrer trimestre.

Casellas ha explicat que al sector Oest tenen les càmeres de videovigilància, que no es va produir una gran concentració de persones durant l'atac als vehicles i que continuaran amb la mesura de pressió posant tots els recursos perquè no es torni a repetir.

Reincidents

Una altra problemàtica a la ciutat són els reicidents i estan disposats a aconseguir que es prenguin mesures cautelars per aquests delinqüents que persisteixen en els robatoris.

Al marge de la intensificació policial, divendres hi haurà la reunió amb la jutgessa degana i la fiscal en cap dels jutjats de Figueres. Una trobada on també hi haurà la presència dels Mossos d'Esquadra.

El regidor de Seguret ha avançat que demanaran eines contra els reincidents i respecte als cultius de marihuana "més atenció" a l'hora de concedir ordres d'entrada i registre en domicilis on se sospita que hi ha plantacions. "Entenem que l'Audiència de Girona ens miren amb lupa les ordres d'entrada i registre", ha dit Casellas, i a la trobada s'espera, amb la col·laboració de Mossos, intentar agilitzar-ho.

El balanç del darrer trimestre mostra el 5% d'increment de la delinqüència que atribueixen a la pressió policial. Un increment del 62,5% de delictes per cultius "perquè el govern fa la feina amb els Mossos i la Guàrdia Urbana".

No s'han produit homicidis i han baixat els robatoris amb força i les sostraccions a vehicles (62%).