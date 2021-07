Les altes temperatures, l’elevat risc d’incendi i la forta tramuntana es van convertir ahir en un còctel fatal que va desembocar en un incendi que, a partir del migdia, va començar a i es va estendre pel cap de Creus. Segons els Bombers, el foc ja hauria cremat entre 400 i 500 hectàrees.

En l'actualització dels Agents Rurals a les 10 del matí, les flames seguien fora de control i ja havien cremat 453 hectàrees de terreny, la majoria de terreny forestal, tot i que potencialment en podria cremar 2.000, la gran majoria del Parc Natural del cap de Creus. Més tard, la millora de la visibilitat ha permès als Agents Rurals acotar l'afectació de l'incendi forestal de Llançà, que seria d'una superfície provisional de 410 hectàrees. El municipi més afectat és Port de la Selva, amb 294 ha cremades, seguit de Llançà amb 75 ha i Selva de Mar amb 42 ha. Gairebé la totalitat de les hectàrees cremades són dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus.

S'ha demanat ajuda a l'Estat i a França, en concret avions addicionals per fer descàrregues de gran capacitat. Divendres ja se'n van utilitzar dos. A més de la resta de mitjans aeris, hi treballen entre 80 i 90 dotacions terrestres. El lloc crític és el flanc dret cap a Sant Pere de Rodes, tot i que l'esquerre també s'ha obert.

A causa de l'incendi només es permet la mobilitat per anar a treballar en determinades circumstàncies.

Ha estat una nit molt complicada a l’incendi forestal de Llançà. A darrera hora de la nit, el canvi de direcció del vent, amb component oest, va obrir el flanc dret cap a la serra, en direcció el Monestir de Sant Pere de Rodes. El perímetre ha estat molt inestable i el foc ha generat diversos focus secundaris. Un d’aquests, a la matinada, a uns 1000 metres fora del perímetre, ha obert el flanc esquerre. Per aquest motiu s'han fet nous desallotjaments com la primera línia de cases de les urbanitzacions Mora Dos, Perebeua i Barlovent, així com una masia, que se sumen a les de les urbanitzacions Vall de Santa Creu, Beleser i Santa Isabel i del Monestir de Sant Pere de Rodes efectuades durant la tarda d'ahir. També s’han desallotjat 120 persones del càmping Port de la Vall. En total unes 350 persones desallotjades preventivament. Des dels ajuntaments de Llançà i Port de la Selva s’han habilitat diferents punts d’acollida.

A més, s’ha demanat el confinament de les urbanitzacions de Fener de Dalt, la Selva de Mar, Mas d’Estel i Mas Fumats.

Els Bombers concentren ara els esforços en el cap de l'incendi, on es fan descàrregues des de mitjans aeris i foc tècnic, per evitar que avanci cap a la Selva de Mar i la Vall de la Santa Creu. Els Bombers subratllen que és un foc "molt inestable" i que, tot i que s'estigui perimetrant, no es pot donar res per segur perquè la tramuntana pot provocar revifalles sobtades.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui s'ha desplaçat al centre de Comandament de dels Bombers, ha subratllat que "haver de viure tot això per una possible negligència", en referència a la burilla que s'ha trobat al punt d'ignició, "és indignant".

La previsió del temps és que continuï la tramuntana, les humitats relatives són baixes i hi ha prevista una pujada de les temperatures per avui, per tant, les tasques d'extinció continuaran sent complicades.

La cua del foc està ancorada a la zona de Llançà, el flanc dret es troba a la zona del Monestir de Sant Pere de Rodes, i està amb alineació directa amb la tramuntana, i per tant és un punt crític, el flanc esquerre es troba en paral·lel a la carretera entre el Port de la Selva i Llançà i és la zona amb més afectació amb interfície urbana. El cap baixa en descendent a la Vall de la Creu.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet 5 assistències, de caràcter lleu, a efectius del dispositiu d’extinció: quatre bombers i un ADF.

Els Bombers van alertar que es tracta d’un foc «virulent», que llança focus secundaris, i van témer el comportament que pugui tenir davant d’una previsió de tres dies de tramuntana. Una burilla és la principal hipòtesi de l’origen del foc.

A més, es van trobar amb la dificultat que era una zona de difícil accés i que els camions no podien arribar a prop de les flames. El cap del cos a Girona, Jordi Martín, va explicar que s’havien reforçat els mitjans aeris perquè no podien tirar línies d’aigua des dels vehicles. Contra les flames van estar treballant setanta mitjans terrestres i disset més d’aeris, a banda de dos hidroavions cedits pel Ministeri, si bé Martín va reconèixer que el vent «no ajudava». «El problema és que l’incendi està en una zona inaccessible i això alenteix molt les tasques d’extinció», va assenyalar.

Es tracta de l’incendi més important que s’ha produït en el que portem d’estiu a les comarques gironines. Les flames es van originar pels volts de quarts de dues de la tarda a la carretera entre Llançà i Port de la Selva. Empès per la tramuntana, el foc es va estendre ràpidament i va començar a cremar en una carena de difícil accés pels Bombers, que van haver de reforçar els mitjans aeris, ja que era impossible arribar-hi amb camions. Això va provocar que s’alentís l’extinció del foc, perquè no es podien tirar línies d’aigua. El cap dels Bombers a Girona, Jordi Martín, va explicar que havien decidit transportar efectius amb helicòpter fins a la zona i treballar amb eines manuals.

El flanc esquerre es va propagar de forma descendent cap a la vall de Santa Creu, on topogràficament ho tenia tot a favor per avançar, i es va moure lent i a baixa intensitat. En aquest flanc esquerre hi ha la urbanització el Beleser, als veïns de la qual es va demanar, preventivament, que marxessin de casa seva. També es va desallotjar el monestir de Sant Pere de Rodes i les urbanitzacions Santa Isabel i Vall de Santa Creus: en total, unes trenta persones. Ahir al vespre no es descartava, però, que hi pogués haver més desallotjaments preventius. Per això, l’Ajuntament va posar a disposició de les persones desallotjades el pavelló de Llançà. A més, es van tallar quatre carreteres: la GI-612 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa, la GI-613 a Roses en direcció Port de la Selva, la GIP-6041 a Vilajuïga en els dos sentits de la marxa i GIV-6121 a Port de la Selva en els dos sentits de la marxa.

Martín va explicar que estaven intentant acotar el número d’hectàrees mentre el foc baixava cap a la vall de Santa Creu. Tot i això, les flames no es desplaçaven amb especial intensitat, ja que la majoria de la massa forestal és brolla, que crema ràpidament, però no es tracta de vegetació petita, segons va informar el director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu. A l’hora de tancar aquesta edició, l’esperança dels Bombers era que la tramuntana afluixés i que poguessin estabilitzar el foc. La prioritat dels Bombers era aturar el flanc dret abans que sobrepassés el coll del Perer, ja que per allà el foc es podria propagar per la serra.

El president del Govern, Pere Aragonès, va visitar els comandaments dels Bombers a Llançà. Des d’allà, Aragonès va donar suport a «tots els professionals que estan treballant a l’incendi», tot destacant «la importància del treball de les properes hores» i va fer una «crida a actuar amb la màxima precaució aquests dies».