Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi de Roses, que ja ha afectat un total de 392 hectàrees. En aquests moments, hi treballen 54 dotacions terrestres i tres mitjans aeris, que estan remullant tot el perímetre per evitar noves revifalles. El foc s'ha declarat cap a un quart de dotze de la nit en una zona a tocar del Mas Oliva. Les primeres investigacions dels Agents Rurals apunten a una crema mal apagada com a possible causa i estan intentant esbrinar si estava comunicada i si es va fer abans o després que es decretés el Pla Alfa 2.

Després de setze hores, els Bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema des de quarts de dotze de la nit en ple Parc Natural del Cap de Creus, a Roses. Les flames han començat en una zona de Mas Oliva, tot apunta que per una crema mal apagada, i s'han estès ràpidament atiades per la tramuntana i l'orografia de la zona. De fet, durant la nit hi ha hagut ràfegues de fins a 100 km/h en alguns punts.

Un cop estabilitzat, els Bombers treballen ara remullant el perímetre –que abasta gairebé 400 hectàrees de terrenys forestals- per evitar noves revifalles. «Ara mateix no hi ha cap situació que ens preocupi, però com en tot incendi, fins que no estigui apagat i extingit sempre hem d'estar atents», assegura el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort. En aquest sentit, ha dit que tot i que preveuen estar-hi actuant tota la nit amb diverses unitats ja treballen «cap al control». Tant és així que Delort ha dit que aquest dimarts esperen que no només es pugui donar per controlat sinó també per extingit.

Una campanya d'estiu «molt dura»

Delort també ha augurat una temporada d'estiu complicada. «Els pròxims mesos apunten a ser molt desfavorables», ha dit. La llarga sequera que arrosseguen diverses zones del país –entre elles, l'Alt Empordà- genera un important estrès hídric en la vegetació i això pot provocar que, encara que plogués amb intensitat el mes d'abril, no acabi «compensant». «Ens estem preparant i mentalitzant per una campanya d'estiu que pot ser molt dura», ha admès Delort.