L’escola Amistat aposta per les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtica) per això ha dedicat el seu projecte interdisciplinari a la creació de maquinària. Cada grup classe ha pensat una problemàtica del món que ens envolta i ha pensat un enginy per resoldre’l. Les famílies han pogut conèixer de primera mà tots els projectes durant una fira de mostres.

La pobresa, la fam, la manca d’aigua, el canvi climàtic, les fake news o la millora d’alguns problemes de salut són alguns dels temes que han escollit els infants, des de P3 fins a 6è per realitzar els seus projectes.

A través de l’experimentació, cada grup classe ha treballat per imaginar i crear una màquina que permetés resoldre la problemàtica que havien escollit. Per tal desenvolupar el seu projecte, els infants han hagut d’analitzar el tema per resoldre el repte que s’havien plantejat. Els més grans de l’escola, els alumnes de 6è s’han centrat, per exemple, en l’ús de nano robots per resoldre la pobresa. A la comunitat de mitjans han sorgit projectes pensats per millorar problemes de salut, com per exemple l’Alzheimer, problemes mediambientals com l’extinció de la biodiversitat animal o la contaminació.